Helene Olafsen venter barn. Avslørte graviditet fra scenen

– Det er noe jeg ikke har sagt til deg, åpner Helene Olafsen årets sesong av «Senkveld» med.

NYDALEN (Nettavisen): Fredag er klart for sesongpremiere av det populære TV 2-programmet «Senkveld» med Helene Olafsen og Stian Blipp.

Torsdag kveld spilles premieren inn, og allerede få minutter inn i sendingen kunne Olafsen avsløre ovenfor sin medprogramleder at hun venter barn med sin kjæreste og samboer Jørgen Nilsen.

– Det er noe jeg har glemt å fortelle deg, sier Olafsen til Blipp.

– Jeg er gravid, fortsetter hun til stor jubel fra salen og en sjokkert medprogramleder.

Overfor Dagbladet røper Olafsen at hun er litt over tre måneder på vei. Dermed kan paret ønske sitt nye familiemedlem velkommen til verden på nyåret.

– Både jeg og Jørgen gleder oss stort til å møte den lille. Vi er, i likhet med vår nærmeste familie og venner, veldig spente, sier Olafsen til Dagbladet.

- Helt sykt

Etter at nyheten ble sluppet, var det en tydelig preget Olafsen som fortsatte sendingen, med blant andre Petter Northug som gjest.

Det så tilsynelatende ikke ut til at Blipp hadde en anelse om hva Olafsen skulle avsløre fra scenen.

– Jeg ble helt kokt etter den starten der, sier Olafsen til Blipp i pausen.

– Det er helt sykt, svarer Blipp.

Avkreftet graviditet

For bare noen uker siden møtte Nettavisen Olafsen under TV 2s høstlansering i Bergen. Den gang avkreftet hun imidlertid at hun ville gå i kollega Blipp sine fotspor, og bli mamma.

Forrige sesong ventet nemlig Blipp på å bli pappa sammen med sin kone Jamina Iversen.

– Først må vi flytte inn i huset vi har kjøpt, så kan vi bygge litt, så kan vi tenke på barn. I den rekkefølgen, uttalte Olafsen for noen uker siden.

Travel høst

Årets sesong av Senkveld ble altså satt i gang med et brak, men det er ikke bare Helene Olafsen som går en travel høst i møte med både program og graviditet.

Kjæresten Jørgen Nilsen har også nok å holde fingrene med som proffdanser i TV 2-programmet Skal vi danse.

Forrige lørdag svinget han seg på parketten sammen med dansepartneren Jørgine Massa Vasstrand, bedre kjent som «Funkygine».

- Jeg blir litt misunnelig når jeg ser dem danse, kunne Olafsen avsløre til Nettavisen den gang.

Se hele intervjuet nedenfor.

Ble forelsket under Skal vi danse

Det var nemlig under deltakelsen i Skal vi danse i 2017, da Olafsen ble partner med Nilsen, at de to falt for hverandre.

MØTTES PÅ PARKETTEN: Jørgen Nilsen og Helene Olafsen i finalen av «Skal vi danse» 2017, hvor de gikk seirende ut. Året etter bekreftet de at de hadde funnet tonen og blitt kjærester. Foto: TV 2

Det var imidlertid ikke før året etter, etter at de stakk av med seieren, at de bekreftet at de hadde blitt kjærester.

Siden den gang har forholdet utviklet seg raskt. I sommer ble det også kjent at de to hadde kjøpt hus sammen på Nordstrand i Oslo.

Nettavisen oppdaterer saken.