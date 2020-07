Helle Them-Enger med designsuksess. Kjolen ble utsolgt etter disse bildene

Kort tid etter Kate Middleton ble fotografert i denne kjolen, var den utsolgt.

Et besøk fra hertuginne Kate på East Angliea's Children's Hospice, skulle vise seg å glede flere enn bare barna.

Iført en kjole designet av norske Helle Them-Enger og australske Sarah-Jane Abrahams, ble hertuginnen fotografert utenfor hospicet.

Etter bildene ble publisert, tok det ikke lang tid før kjolen var fullstendig utsolgt, skriver Vogue Australia.

HERTUGINNE Kate iført kjolen designet av norske Helle Them-Enger. Foto: NTB Scanpix

Utsolgt

Australske Sarah-Jane Abrahams og norske Helle Them-Enger møttes på Bali. De ble raskt venner på grunn av sin felles interesse for mote, og etablerte merket «Faithful The Brand» i 2012.

Nå jubler de over at den såkalte «Marie-Louise»-kjolen er utsolgt, og sier de er overrasket over hvor raskt det gikk.

- Innen den første timen hadde vi solgt over 50 kjoler og innen 12 var kjolen stort sett utsolgt over hele verden, sier designerne til Vogue.

De har imidlertid gode nyheter til de som ikke var kjapt nok ute.

- Vi venter på flere Marie-Louise-kjoler, og de blir tilgjengelig på våre nettsider neste uke. Det blir imidlertid bare et lite antall kjoler, og dessverre ikke tilgjengelig for noen utenfor Australia og New Zealand (på grunn av shippingrestriksjoner).

KJOLEN ble utsolgt kort tid etter hertuginnen ble fotografert i den. Foto: NTB Scanpix

Visste ikke at Kate hadde kjolen

«Faithful The Brand» produserer klærne sine på Bali. Mange av kjolene er i samme stil som den hertuginne Kate hadde på seg nylig; blomstermønstrede og feminine.

Merket har fått oppmerksomhet fra flere kjente fjes, deriblant Gigi Hadid, Aimee Song, Natasha Oakley og Emily Ratjakowski, skriver Costume.

Designerduoen var imidlertid ikke klar over at hertuginnen hadde en av deres kjoler i garderoben.

- Vi er utrolig smigret og glade over at den vakre hertuginnen av Cambridge, Kate Middleton, har hatt på seg vår blomstrete Marie-Claire-kjole, sier designerne.