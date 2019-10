Hellstrøm skal imponere gjestene. Det går ikke som forventet

«Truls a la Hellstrøm» er tilbake på TV. Denne gangen skal Truls Svendsen opp til eksamen – mot to av Norges beste kokker.

Onsdag klokken 20.00 er det premiere for tredje sesong av det kritikerroste TV-programmet «Truls a la Hellstrøm».

Serien har vunnet prisen «Årets underholdningsprogram» på Gullruten to år på rad. Til Nettavisen opplyser TV 2 at de første to sesongene hatt over en million seere per episode alt i alt.

Dette er altså tredje gang den matglade komikeren Truls Svendsen forsøker å lære av mesterkokk Eyvind Hellstrøms ferdigheter på kjøkkenet, og i denne sesongen må Truls vise Eyvind hva han har lært.

I siste episode skal han opp til eksamen og konkurrere mot to av Norges beste kokker.

Men det kan se ut til at Truls Svendsen allerede har lært mer på kjøkkenet enn en kanskje skulle tro ...

NY MENY: Hellstrøm ramser opp ingrediensene i sin mer kreative ceviche. Det faller ikke i god smak hos Truls Svendsen.

Suksess med fem ingredienser

I første episode går turen til Lima i Peru hvor Truls Svendsen lærer å lage klassisk, peruansk ceviche.

Fakta Ceviche ↓ Ceviche er en peruansk fiskerett. I denne retten er ikke fisken varmebehandlet, kun marinert i sitrussaft.

Retten består i hovedsak av kun fem ingredienser, så når duoen skal servere delikatessen på en strandkafé, ser Hellstrøm sitt snitt til å jazze opp en versjon en hel del – med blant annet skjell, blekksprut, tunfisk, «spesialsaus», paprika, olivenolje og chili.

Det mener Truls er altfor mye styr.

– Nå lager vi en god ceviche, men du skal finne masse skjell og ting du må fjerne drit ut av istedenfor å gjøre det litt hyggelig og nedpå, sier Svendsen.

– Ja, klart det. Imponere folk, begeistre de, sier Hellstrøm.

BITTELITT IRRITABEL: Mesterkokk Eyvind Hellstrøm klarer ikke helt å skjule irritasjonen over at gjestene foretrekker Truls Svendsens klassiske fiskerett. Foto: Stillbilde (TV 2)

Kokkekamp

De to bestemmer seg for å servere to retter. En klassisk ceviche med navnet «Svendsen». og en kreativ versjon som får navnet «Hellstrøm». Det utvikler seg selvsagt til en uhøytidelig konkurranse om hvilken rett folk vil ha.

Og det er ikke tvil om at gjestene både lar seg imponere og begeistre – av Svendsens rett. Alle vil ha den klassiske versjonen.

– Folket her, vettu, de er jo så tradisjonelle at det er ... sier en lettere irritert Hellstrøm mens bestillingene på Svendsens «classico» raser inn.

GOD STEMNING: Truls Svendsen må flire av at læremesteren lar seg irritere av lærerguttens suksess. Foto: Stillbilde (TV 2)

– Jeg vil at Truls skal bli god

Til Nettavisen forteller Hellstrøm at han tar nederlaget med knusende ro.

– Den matchen og det tapet der tar jeg ikke så tungt. Svendsen er jo populær overalt hvor vi kommer, sier Hellstrøm til Nettavisen.

– Her handlet det om få peruanerne til å like våre versjoner av ceviche, en «classico» og en modernist, og alt i alt kunne vi gå av banen som helter i Lima, fortsetter mesterkokken.

– Nettopp ... Men får du tatt hevn senere i sesongen?

– Det kommer mange store utfordringer utover høsten og vinteren. Jeg er ikke ute etter hevn, vil bare at Truls blir god. Han skal opp til eksamen etter alle turene, avslutter Hellstrøm.