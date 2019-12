«Helsesista» får kraftig kritikk av fagmiljøet

Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», kritiseres for å ikke følge helsevesenets regler.

Engvik har en Snapchat-konto, hvor hun daglig når ut til et par hundre tusen brukere. På kontoen kommer «Helsesista» med ulike typer helseråd, men nå er fagmiljøet lei av at Engvik gjør det på denne måten.

- Det skapes forventninger som ikke blir innfridd. Når unge mennesker forteller at de har personlige og alvorlige problemer så skal det dokumenteres, for å kunne kontrollere om de har fått rett hjelp til rett tid, sier leder i Landsgruppen av helsesykepleiere, Ann Karin Swang, til Dagbladet.

Engvik på sin side hevder at Snapchat-virksomheten kun er et tilbud om uformell kontakt og informasjon, og ikke en utøvelse av behandling, ifølge Dagbladet.

Informasjon

40-åringen er helt klar på at det kun informasjon som gis, og at hun aldri skal behandle noen eller følge den enkelte opp. Landsgruppen for helsesykepleiere er derimot uenige. Swang forteller til Dagbladet at de synes at Engvik fremstiller seg selv som helsesøster på en «problematisk og forvirrende» måte.

Swang uttaler videre til avisen at hun synes at det er vanskelig å skille hva som er helsehjelp og hva som er kun informasjon.

Sensitive opplysninger

Det stilles også spørsmålstegn ved at Engvik deler sensitive opplysninger på sosiale medier, spesielt gjelder dette pasientdata.

40-åringen fastslår overfor Dagbladet at hun passer at alle opplysninger hun deler, skal være konfidensielle, og at sosiale medier er en god måte å nå ut til ungdommen på.