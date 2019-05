Hemmelig filminnspilling på Sunnmøre er ikke Bond-film

Linjeprodusent Per Henry Borch sier til Dagbladet at det ikke er «Bond 25» som spilles inn på Sæbø på Sunnmøre likevel.

– Det spekuleres mye. Jeg kan avkrefte at det er «James Bond»-produksjonen som er på plass i Sæbø, sier linjeprodusent i True North, Per Henry Borch, til Dagbladet.

Han vil ikke si noe mer om hvilken film som spilles inn i området, men bekrefter at den er av et internasjonalt kaliber.

TV 2 meldte mandag at varebiler fra flere filmselskaper viste at det trolig var innspillinger til den neste James Bond-filmen på gang. Kanalen skrev også at de fikk bekreftet av uavhengige kilder at de er engasjert til å levere tjenester i forbindelse med innspillingen.

Flere varebiler merket med Pinewood og Movie Makers har inntatt bygda. Pinewood er kjent som innspillingsstudio for James Bond-produksjonene. Nå er store mengder produksjonsutstyr i ferd med å bli fraktet på plass for en større filminnspilling, og crewet skal være på 120 personer, opplyser kilder til både Dagbladet og TV 2.

Dagbladet skriver at de er kjent med at det er inngått taushetsplikt mellom produksjonsselskapet og lokale aktører som er involvert i innspillingen.

I mars og april ble det spilt inn scener til «Bond 25» i skogen i Nittedal i Akershus.