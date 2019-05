Henning Sommerro, Trondheim Symphony Orchestra & Choir: «Ujamaa»

Trondheim Symfoniorkester løfter fram Henning Sommerros musikk på et nydelig vis.

I mine ører hersker det ingen tvil om at Henning Sommerro er en gigant - både som komponist og instrumentalist. Her gir Trondheim Symfoniorkester og Kor, John Pål Inderberg, Lena Willemark og Eir Inderhaug nytt liv til to av hans største verk.

Helt siden han slo gjennom med Vårsøg og «No skin det sol» tidlig på 70-tallet, så har Henning Sommerro (67) ved en rekke anledninger bekrefta tar han er besjela med et ekstraordinært talent. Om det er klassisk musikk, folkemusikk eller improleik og humor med saksofonist John Pål Inderberg som har stått på programmet, så har tangentist, komponist og arrangør Sommerro ustanselig fortalt oss at han har dette helt spesielle som bare noen få har. Lena Willemark og Henning Sommerro under innspillinga av «Ujamaa». Her har Trondheim Symfoniorkester og Trondheim Vokalensemble sammen med solistene Inderberg, den unike svenske folkesangeren Lena Willemark, den belgiske bassklarinettisten Rik De Geyter, perkusjonisten Espen Aalberg, som vi kjenner fra The Core blant annet, sopranen Eir Inderhaug og bassen Florin Demit, tatt for seg verkene «Ujamaa» og «The Iceberg». Dette er altså verk som Sommerro har fått sin velfortjente ros for tidligere også, men de har aldri vært utgitt sammen som her. Dirigent Ingar Heine Bergby leder det flotte symfoniorkesteret med stødig hånd og han har åpenbart skjønt Sommerros intensjoner på alle mulige vis. Bachs univers og folkemusikk har alltid vært sentrale ingredienser i Sommerros verden og på hvert sitt vis er det også det i disse verkene. I «Ujamaa», som tar oss med på ei rundreise til alle klodens kontinenter, er det Willemark, Inderberg, De Geyter og Aalberg som er solister, mens i «The Iceberg», der Fridtjof Nansens kone Eva Sars er hovedstemma, tolka av Inderhaug og med Demit som «motpart», forteller oss om to forskjellige, men likevel med et klart slektskap, sider av komponisten Sommerro. Når Morten Lindberg og plateselskapet 2L er involvert så veit vi at det serveres lydopplevelser fra øverste hylle. Når så Lisbet Frøystadvåg har levert en lang og svært interessant covertekst, så har «Ujamaa» blitt et smykke av ei innspilling og en strålende bekreftelse på hvilken gigant komponisten Henning Sommerro er. PS dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Henning Sommerro, Trondheim Symphony Orchestra & Choir Ujamaa 2L/Musikkoperatørene