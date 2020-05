Henrik Elvejord Borg dropper 17. mai-feiring: – Gjør opp for meg ved å stjele de svenske damene

Slik skal kjendisene feire nasjonaldagen.

Den 17. mai feirer nordmenn over det ganske land at Norge fikk sin egen grunnlov den 17. mai 1814, etter å ha vært i union med Danmark i over 250 år.

Det skulle imidlertid nesten ta hundre år etter signering av Grunnloven før Norge kunne feire 17. mai som et fritt land, etter at Sverige tok over kontrollen av Norge. Ikke før i 1905, da unionen mellom Norge og Sverige ble oppløst, kunne nordmenn veive med det norske flagget som en fri nasjon.

Les også: Stor avstemning: Hvilken bunad mener du er Norges fineste?

Feiringen blir hvert år markert med barnetog, fest og hurrarop. I år blir det derimot en litt annen feiring på grunn av de strenge tiltakene myndighetene har satt i verk for å forhindre ytterligere korona-smitte.

Dropper feiring

For den tidligere «Ex on the Beach»-deltakeren Henrik Elvejord Borg (25) blir det derimot ingen feiring. Den siste tiden har han oppholdt seg i Sverige, der hans nye kjæreste bor, og han har ingen planer om å reise hjem til Norge med det første.

- Hvis jeg skulle reist hjem til Norge nå så hadde jeg havnet i to ukers karantene. Det gidder jeg ikke, så i år dropper jeg mer eller mindre 17. mai. Det er trist selvfølgelig, men når situasjonen er som den er så er det helt greit, sier han til Nettavisen før han fortsetter:

- Jeg føler vel samtidig at jeg gjør opp for meg ved å stjele de svenske damene. Kanskje jeg skal lære opp dama til å synge de to første versene i «Ja, vi elsker» også, ler han.

Les også: «Ex on the Beach»-Henrik avslører ny kjæreste

Det var i april det ble kjent at Henrik Elvejord Borg hadde funnet lykken med den svenske influenseren og Youtube-stjernen Lisa Anckarman. Allerede da kunne Elvejord Borg røpe overfor Nettavisen at han gjerne kunne tenke seg å flytte til Svergie.

– Det blir nok å flytte til Sverige. Nå har jeg bodd her en måned. Mesteparten av min tid bruker jeg med Lisa, så det det blir naturlig. Jeg trives veldig godt her også, sa han den gang.

Feiring med restriksjoner

For andre blir det likevel 17. mai-feiring, til tross for at det oppfordres å holde feiringen hjemme.

Det har den tidligere politikeren og realityprofilen Per Sandberg (60) og kjæresten Bahareh Letnes (30) løst ved å invitere slektninger hjem til seg.

– Man må jo markere dagen på en eller annen måte. For vår del blir det egentlig stille og rolig, men vi har invitert familien fra Trøndelag hjem til oss, sier Sandberg til Nettavisen.

Han legger til at han skal overholde reglene på maks 20 personer med én meters avstand.

– Vi vet ikke hvor mange vi blir ennå, men vi skal holde oss innenfor regjeringens krav om maks 20 personer, sier han.

Hagefest

Tech-gründeren Isabelle Ringnes (32) skal også ta på seg bunaden og feire grunnlovsdagen til tross for korona-situasjonen.

– Det blir feiring. Det er klart vi skal feire nasjonaldagen. Det blir ikke noe farting i byen, men vi skal ha et lite selskap på 20 stykker, sier Ringnes til Nettavisen.

Med god avstand har Ringnes invitert til hagefest med sine nærmeste venner.

– Planen er å være ute i hagen. Vi får krysse fingrene for at det blir fint vær, og 17. mai har jo en tendens til å alltid levere litt fint vær, ler hun, og legger til:

– Det blir en 17. mai man kommer til å huske. Og selv om det blir annerledes i år er det viktig å være sammen med de man er glad i, samtidig som man forholder seg til smittevernreglene.

– Viktig å feire friheten

Realityprofil Grunde Myhrer (24) skal feire nasjonaldagen sammen med familien. Avhengig av været vil de tilbringe dagen sammen enten på hytta eller hjemme.

Personlig synes han det går fint at 17. mai blir litt annerledes i år.

– Alle tradisjonene jeg pleier å ha utgår jo, men det går egentlig bra. Normalt sett ville jeg vært på Slottsplassen og sett på barnetoget, og aller helst ville jeg jo gått i barnetoget selv hvert år. Men det er jeg for gammel til nå, så det kunne jeg uansett ikke gjort, sier han og ler.

Det viktigste for Myhrer i år, er å sørge for at dagen blir fin uansett hva man gjør ut av den.

– Det er ikke så farlig hvor man feirer så lenge man får feiret. Det er enda viktigere å feire friheten i disse dager. Man skal ikke ta den for gitt når man ser hvordan det er. Vi er tross alt heldige som bor i Norge nå som vi står overfor en global krise.

Les også: Lena Dunham om det pinlige bildet som gikk verden rundt: – Var så nervøs

Myhrer har ikke bunad, men har planer om å skaffe det til neste år. Søljer og annet tilbehør er nemlig allerede på plass, og blir flittig brukt når nasjonaldagen feires.

Inntil bunaden er på plass, kombinerer 24-åringen bunadstilbehøret med den klassiske 17. mai-dressen. Går alt som ønsket, kan Myhrer feire 17. mai i en splitter ny bundad fra Øst-Telemark neste år.

– Mamma er fra Telemark, så da synes jeg det er fint å kunne bruke en bunad som representerer opphavet, sier han.

Bunads-debut

Petter Pilgaard (40) og Vendela Kirsebom (53) skal feire nasjonaldagen sammen med familie og gode venner, deriblant kjendisstylisten Jan Thomas (53) og kjæresten Harlem Alexander (32).

Den tradisjonelle 17. mai-frokosten finner sted i Pilgaard og Kirseboms nye hjem, og skal være en del av sendingen til «God morgen Norge», forteller sistnevnte til Nettavisen.

Kirsebom gleder seg spesielt mye til å se forloveden i sin nye bunad. Petter Pilgaard skal nemlig for første gang i år feire nasjonaldagen i bunad - som kjæresteparet nylig var og hentet i Norheimsund.

– Vi kom nettopp derfra, og hentet den håndlagde bunaden. Vi kjørte kolonne over Hardangervidda i fantastisk sol, forteller Kirsebom, og legger til at Pilgaards bunad er «helt magisk».

Familie og venner i Lommedalen

Sandra Lyng (33) skal feire 17. mai sammen med forloveden og sønnen hos en venninne i Lommedalen.

Tradisjonen med å gå i tog og feire på Slottsplassen blir dermed byttet ut, men dagen blir ikke noe dårligere av den grunn. Lofotbunaden skal på, i alle fall om hun klarer å stryke bunadsskjorta selv.

- Jeg har tenkt til å bruke den hvis jeg får til å stryke skjorta selv. Tidligere har jeg fått hjelp av mormor, men hun får jeg ikke møtt nå, dessverre, sier Lyng.

I Lommedalen er det duket for en hyggelig feiring med gode venner og familie.

- Det blir pølser, lek ute og jordbær med is. Vi skal se gamle filmer på kvelden og spille Ticket To Ride på PlayStation, forteller 33-åringen til Nettavisen.

Les også Ta det rolig med champagnen