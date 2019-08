Henrik Ingebrigsten sover på gjesterommet hjemme i Sandnes. Vil ikke bli forstyrret av barneskrik

Liva Børkja Ingebrigsten åpner opp om livet med Henrik Ingebrigsten.

Å bo under samme tak som en av verdens beste løpere, Henrik Ingebrigsten (28), er ikke bare en dans på roser. Det kan kona hans, Liva Børkja Ingebrigsten (23), skrive under på.

I april i fjor ga de hverandre sitt ja, etter å ha vært kjærester i fem år, og i desember 2016 fikk de sitt første barn sammen, datteren Olivia. To år senere kom lille Charlotte.

- Et kvarter etter at Charlotte var født, kjørte han på trening. Jeg fikk henne på brystet, Henrik klipte av navlestrengen, og så løp han videre. Det er veldig spesielt - og jeg hadde helt ærlig ikke trodd at han skulle gjøre det. (...) På bryllupet vårt løp han bakkeintervaller før vielsen, og i dåpen til Olivia var han ferdig på trening én time før vi skulle være i kirken, forteller Liva til Dagbladet Fredag.

Et normalt familieliv er det altså ikke blitt for den 23 år gamle tobarnsmoren.

Sover ikke i samme seng

At treningen er førsteprioritet for friidrettstjernen er det ingen tvil om. Til Dagbladet forteller Liva at dagene blir lagt opp etter treningsplanen til Henrik, og det er sjeldent de to gjør noe sammen for å nyte hverandres selskap.

Svigerfar Gjert Ingebrigsten, som også er treneren til Henrik, er nemlig svært streng når det kommer til søvn og smittefare.

En gang Liva og Henrik skulle ut å spise på restaurant ringte Gjert og avlyste daten på grunn av høy smittefare. Slik er det også med barna.

Til avisen forteller Liva at familien har en avtale med barnehagen som sier ifra dersom noen er syke. Da blir datteren hentet hjem og må være hjemme til smittefaren er over.

Også kveldskos kan paret se lenge etter. Liva innrømmer at Henrik sover på gjesterom med ørepropper for ikke å bli forstyrret av barneskrik.

Dukket opp på rød løper for første gang

Litt kvalitetstid blir det likevel. Tidligere i sommer, under ELLE sin årlige sommerfest, dukket paret opp på den røde løperen sammen for første gang.

FØRSTE FEST: Liva Børkja Ingebrigtsen og Henrik Ingebrigtsen på den røde løperen til Elle-festen på Høymagasinet på Akershus festning tidligere i sommer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Til Nettavisen kunne de fortelle at Livas mor hadde stilt opp som barnevakt for anledningen, og at de gledet seg stort til hva kvelden hadde å by på.

- Det er første gang jeg er på noe sånt som dette. Jeg er spent på om jeg får møte noen kjendiser, sa Henrik Ingebrigtsen til Nettavisen den gang.