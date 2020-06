Henrik jobber som Tinder-fotograf og har bare menn som kunder. Det er fire feil som går igjen

Fotograf Henrik Holt tar profesjonelle Tinder-bilder av single menn. Det er imidlertid én fare ved å optimalisere Tinder-profilen sin på den måten.

Hvis du overhører en guttegjeng fortelle dårlige vitser i en park i Oslo, mens en mann med profesjonelt kamerautstyr løper rundt for å forevige øyeblikket, så er det meget mulig du har snublet over et profesjonelt «Tinder-fotoshoot».

For noen tusenlapper kan du nemlig hyre inn frilansfotograf Henrik Holt som din private Tinder-fotograf.

- Det er en billig pris for bedre suksess i kjærlighetslivet, mener Holt.

FOTOGRAF: Henrik Holm tar betalt for å ta profesjonelle Tinder-bilder av single.

Fotografen tar både portrettbilder og gruppebilder, da det er svært viktig å vise Tinder at du har venner, og varierer locations og antrekk.

- Jeg ber dem om å sette seg ned sammen og fortelle de beste og dårligste vitsene sine. Det får alltid frem naturlige smil og latter, sier Holm.

Og kundegruppen?

Utelukkende menn.

Fire vanlige feil

Det hele startet med at Holt tok noen bilder av en kompis som synes det var vanskelig å få matcher på Tinder. Etter kompisen tok i bruk de nye bildene, fikk han flere matcher med én gang - og sin første Tinder-date på lang tid.

Siden har Holt hjulpet mange menn med å ta fine Tinder-bilder, og mener mye handler om å optimalisere det første bildet.

- Du har bare ett bilde på å fange noens interesse, så det må være bra. Det første jeg gjør, er å se gjennom kundens Tinder-profil for å se hva de har gjort feil, og så pimper jeg opp profilen deres, sier Holm.

For de fleste gutter, gir livet på Tinder litt mer motbakke-følelse enn det gjør for de fleste jenter. En studie av 3600 Tinder-brukere viste at menn høyresveiper (altså trykker «liker») på 61,9 prosent av damene på Tinder, mens damene bare høyresveiper 4,5 prosent av mennene.

Ifølge Holm, er det fire feil som går igjen på guttas Tinder-profil:

De har gruppebilde som første bilde. Da er det umulig å vite hvem som er hvem, og mange sveiper videre. De har solbriller på slik at det ikke går an å identifisere personen. De har kornete og utydelige bilder. De har for overfladiske bilder, hvor de «briefer» for mye.

KUNDE: Bildet til venstre er tatt selv, mens Holm har tatt bildet til høyre. Mannen er i slutten av 20-årene, og skal ha fått flere matcher med nytt bilde. Foto: Privat/Henrik Holm

Får flere matcher

Holm er skeptisk til solbrille-bilder som førstebilde, og oppfordrer til blikkontakt med kamera.

- Øynene er inngangen til sjelen, som folk sier, så de må vises. Det viktigste er å få tatt et fint portrettbilde hvor de ser rett i kamera, sier fotografen.

Flere av de Holm har fotografert, rapporterer om flere matcher etter de oppdaterte profilen sin. En av dem, er Fredrik (28), som synes konkurransen er tøff på Tinder i Oslo.

Det har han imidlertid helt rett i, og en NTNU-studie fra 2019 viste at det er en liten gruppe menn som lykkes på Tinder.

Fredrik har imidlertid ikke møtt drømmedama ennå, men tror sjansen øker med fine Tinder-bilder.

- Jeg får flere matcher, men tror ikke jeg har møtt henne enda. Men plutselig sitter hun på Tinder, sier Fredrik.

Men hjelper det egentlig med mange matcher?

Ifølge NTNU-studien så gjør det det. I snitt kreves det nemlig hele 57 matcher for å få til én date. Videre viser studien at man i snitt må gå på 5,4 dater for å få sex og rundt 5 dater for å til et langvarig forhold.

FREDRIK hyret inn Henrik Holm til å ta nye Tinder-bilder, og har fått flere matcher etter han oppdaterte profilen sin. Foto: Henrik Holm

Tinder-ekspert advarer

Med andre ord: Tinder er ingen enkel arena hvis målet er å finne kjæreste. Det er heller ikke noen enkel vei til tilfeldig sex, i motsetning til hva mange tror.

Ane Charlotte Spilde, kjent som «Tinder-forskeren» etter hun skrev masteroppgave om inntrykksskaping på Tinder, tror Holm har flere gode poeng.

Spilde gjennomførte dybdeintervjuer med 12 aktive Tinder-brukere i alderen 20 til 32 år, og blant jentene var det spesielt en ting som gikk igjen:

- De var veldig opptatt av øyne. Han skulle se vennlig og snill ut, og jeg hørte de sa ting som «han hadde så snille øyne», sier Spilde til Nettavisen.

TINDER: Ane Charlotte Spilde har skrevet masteroppgave om Tinder og har gjort flere interessante funn. Foto: Uio

Samtidig advarer hun mot å profesjonalisere Tinder-profilen sin for mye. Det viktigste funnet hun gjorde, var nemlig at brukerne er veldig opptatte av genuinitet.

- Det aller viktigste er at du gir inntrykk av at du faktisk representerer deg selv. Du må vise hvem du er, og samtidig hva du ser etter hos andre, sier Spilde, og fortsetter:

- Hvis du har et helt bildegalleri som åpenbart er tatt av en profesjonell fotograf, så fremstår du fort som veldig «try hard», samtidig som det trigger følelsen av at du kanskje har noe å skjule eller at du ønsker å dekke over noe.

Oppsummert viser Spildes forskning at det er viktig å være naturlig og genuin, med en dæsj humor.

- Du bør vise at du er lite selvhøytidelig. Det vitner om god selvtillit, at du tør å vise frem og tulle med andre sider av deg selv - ikke bare fremstå som en glossy og lite genuin versjon, sier Spilde.

Tips for å trigge interesse

Holm er ingen Tinder-ekspert. Han fokuserer i all hovedsak bare på å ta fine bilder, og så er det opp til Tinder-brukerne å kombinere portrett- og gruppebilder med bilder som viser interesser og personlighet.

For akkurat dét, er veldig viktig, sier Spilde.

- Folk liker variasjon, altså ulike bilder med ulike utsnitt. «In action»-bilder er populære, men sørg for at de faktisk viser deg i situasjoner som representerer livet ditt. Ikke bruk turbilder hvis du hater å gå i fjellet, og ikke gå for fem festbilder om du ikke er så glad i å være sosial.

Hun er enig med Holm i at det første bildet er viktig, men mener samtidig at det er mye man kan gjøre for å trigge interesse som ikke har med utseende å gjøre.

- Kanskje kan du få med andre ting i bildet, som sier noe om hvem du er? Enten det er noe humoristisk eller noe som avslører dine interesser? Det er mye som kan trigge interesse som ikke handler om å være penest mulig, avslutter Spilde.