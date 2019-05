Henrik og Sofie i samme seng: - Kjenn så våt jeg er

Henrik Beyer havnet i samme seng med Sofie Karlstad, til Mario Rieras store fortvilelse.

Det er semifinale inne på «Paradise Hotel», og både spillet og dramaet når nye høyder.

Uka inne på hotellet har vært preget av tårer og sinne etter at Mario Riera (20) hoppet til sengs med Bettina Buchanan (24), til tross for at han allerede hadde en romanse gående med Sofie Karlstad (24).

Sammen sto Mario og Bettina for årets første, og så langt eneste, «Paradise-sex». Likevel varte ikke idyllen lenge, for allerede dagen etterpå fikk Sofie vite om sexen, og det hele kulminerte i en stor krangel.

I dagens episode kan det imidlertid se ut som om Sofie har tatt saken i egne hender, da hun havnet til sengs med Henrik Beyer (21). Stemningen steg mellom de to deltakerne, og Mario blir ikke spesielt glad da han finner ut av hva som har skjedd.

Se hvordan det gikk i videoen øverst i saken!

Henrik fikk dårlig samvittighet etter å ha flørtet med Sofie kvelden i forveien, og bestemmer seg for å fortelle Mario om det.

- Det er styggvanskelig å holde fingrene av fatet. Hun har vært styggere enn jeg har vært, forteller Henrik til Mario som rister på hodet.

Henrik fortsetter:

- Hun har bitt meg overalt, og sagt «kjenn hvor våt jeg er». Jeg kjente ikke oppi trusen hennes. Jeg kjente på lakenet, og i trusen, og det var et basseng.

Mario tar ikke nyheten med et smil, men setter likevel pris på at Henrik forteller ham om hva som har skjedd.

- Jeg synes ikke noe om det Henrik gjør, men han er i alle fall ærlig med meg. Sofie skjuler detaljer. Det har vært en heavy uke for både hjerne, hjerte og følelser. Sofie vet hva jeg føler for henne, så det er ikke så morsomt at hun holder på som dette. Spesielt når hun lovet meg at ikke noe skulle skje. Det er ikke sikkert det har skjedd noe, men ting de har snakket om er ikke noe venner gjør, sier Mario.

Henrik forteller derimot at han har lovet Mario at det ikke skal skje noe mer mellom ham og Sofie, og at han planlegger å holde det løftet. Det beroliger likevel ikke Mario.

- Jeg er stressa for i natt. Henrik er i alle fall kåt på Sofie, og jeg vet ikke om Sofie er så kåt på Henrik, men hun har i alle fall en hevnaksjon mot meg, sier han.

I dag er det imidlertid ingen dårlig stemning mellom noen av de tre deltakerne, og alt ordnet seg uten at dramaet eskalerte.

- Jeg og Sofie er kjempegode venner, og Mario er også en god kompis av meg. Vi har ikke hatt noe problemer i etterkant i det hele tatt, sier Henrik til Nettavisen.

Sofie ønsket ikke å snakke mer om hendelsen da Nettavisen ringte henne.