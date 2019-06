Hentet av luftambulanse etter ulykke på Farmen kjendis

Triana Iglesias (37) fikk ribbeinsbrudd og indre blødninger etter ulykke på Farmen.

Ulykken skjedde mandag, da Triana Iglesias var på ridetur med en av de andre deltakerne under årets Farmen kjendis. Iglesias er blant annet kjent som programleder i Paradise Hotel.

Iglesias er den andre personen som blir innlagt på sykehus etter Farmen Kjendis 2020.

– Da de red over tunet ble hestene urolige, uklart av hvilken grunn, noe som førte til at Triana falt av hesten. Hun ble sittende fast i stigbøylen før hun så falt i bakken. Både Triana og den andre deltakeren er hestevante og de fulgte alle sikkerhetsprosedyrer, inkludert å bruke hjelm, forteller presseansvarlig for Farmen kjendis i TV 2, Alex Iversen.

Tiden på gården er over for Iglesias, og det er hun lei seg for.

- Tiden på gården har vært helt fantastisk. Jeg er blitt så glade i alle jeg har møtt der, og hatt en helt magisk opplevelse. Nå må jeg bare bli helt frisk igjen, og det kommer jeg til å bli. Jeg blir tatt godt vare på av veldig flinke folk, sier Iglesias til TV 2.

Natt til onsdag 22. mai ble blogger Anniken Jørgensen hentet ut fra Farmen og innlagt på sykehus.

– Jeg ble behandlet for hjernehinnebetennelse på sykehuset i Kongsvinger. Alle symptomer tydet på dette og de ønsket å være føre var, sa Jørgensen da. Les egen sak her.

Triana var med i Farmen kjendis sammen med blant andre stortingsrepresentant Per Sandberg (59), TV-profil Gunilla Persson (60), artist Anita Hegerland (58), kunstner Erik Alfred Tesaker (39), forretningsmann Tommy Sharif (43), influenser Hanna Martine (20), blogger Stina Marie Bakken (26), artist Vidar Villa (29), skøyteløper Hege Bøkko (27) og tidligere Ex on the beach deltaker Adrian Sellevoll (21) (les egen sak om deltakerne her).