Her blir Alex Trebek rørt av gesten til Jeopardy-deltakeren

Programlederen ble tydelig følelsesladd av deltakerens svar.

LOS ANGELES (Nettavisen): Alex Trebek (79) har vært programleder for «Jeopardy» i 35 år, og er en institusjon i amerikansk TV-historie.

I mars kom nyheten om at Trebek hadde fått alvorlig kreft i bukspyttkjertelen, og i mandagens episode av «Jeopardy» fikk den folkekjære programlederen en støtteerklæring.

I siste del av programmet, «Final Jeopardy», valgte deltakeren Dhruv Gaur å ikke svare på spørsmålet, men heller skrive: «Vi elsker deg, Alex».

Trebek ble tydelig følelsesladd av den uventede gesten, og slet med å holde tilbake tårene etter han hadde lest opp svaret.

- Det var veldig snilt av deg. Takk, sa en rørt programleder.

Se seansen i videoen øverst i artikkelen.

Episoden ble spilt inn i september, skriver Huffington Post. Da hadde Trebek akkurat opplyst at han skulle i gang med en ny runde med behandlig, noe som var årsaken til Dhruv Gaurs gest.

- Jeg er så glad for at jeg fikk si til Alex hva alle deltakerne tenkte, skriver deltakeren på Twitter.

GEST: Dhruv Gaur valgte å komme med en støtteerklæring til Alex Trebek under mandagens episode. Foto: Jeopardy

- Alex hadde akkurat delt med oss at han igjen skulle få behandling for kreften, og vi følte alle veldig med ham. Jeg kunne prøvd å finne ut av det under «Final Jeopardy», men jeg tenkte bare på Alex, og ville at han skulle vite det, forklarer Gaur.

Etter episoden ble sendt på TV, begynte hashtagen #WeLoveYouAlex å trende på Twitter.