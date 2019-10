Her blir reklame for sukkerholdig brus ulovlig

Som en del av planen om å bekjempe diabetes 2 skal Singapore nå forby reklamer for drikke med høyt sukkerinnhold.

Forbudet, som vil gjelde de «minst sunne» sukkerholdige drikkene, vil gjelde for både aviser, kringkasting og internett. Målet er å hjelpe landets befolkning til å ta sunnere valg og å tvinge produsentene til å redusere sukkerinnholdet i produktene sine, ifølge landets helseminister Edwin Tong.

Den singaporske avisen The Straits Times melder at i tillegg til et reklameforbud vil man også innføre merking av drikkevarer med et høyt sukkerinnhold, for å indikere at det er snakk om et usunt produkt.

Det nye lovforslaget gjelder blant annet brus, juice, syrnet melk og drikkeyoghurt.

Håpet er at man skal redusere tilfeller av diabetes type 2 i landet som på verdensbasis ligger svært høyt på denne statistikken, ifølge dansk TV 2. På verdensbasis er det mer enn 400 millioner voksne personer med type 2 diabetes.

Når forbudet inntrer og nøyaktig hvordan det blir seende ut blir først annonsert i 2020.

Når det gjelder merking av tilsatt sukker her til lands så er dette frivillig fra produsentene sin side, selv om Mattilsynet over flere år har forsøkt å få støtte for et krav om merking av tilsatt sukker i næringsdeklarasjonen, men har ikke fått gehør verken hos FN eller EU. På grunn av Norges forpliktelser i EØS-avtalen er det svært vanskelig å innføre andre regler vedrørende merking av mat her til lands.