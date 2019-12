Her er 38 gode serier du kan se i jula

Lurer du på hva du bør se på Netflix, HBO Nordic, Viaplay, Dplay, NRK eller Amazon Prime i julen så har vi guiden.

Julen er tid for å slappe av, chille og kanskje ha tid til å se på litt god underholdning.

Slik er julaften på vanlig TV

Noen tradisjoner er koselige for store og små, og skikkelig gammeldags TV fra NRK uten reklamepause eller en opplevelse med stadige avbrudd hos reklamekanalene for å rekke å fylle på med julegodt er det mange av oss som elsker.

Statskanalen sender Julemorgen fram til klokken 11, og det er tidspunktet hvor Tre nøtter til Askepott sendes. Klokken 12:25 er det klart for Reisen til Julestjernen før det er Donald Duck og vennene hans klokken 13:55.

TV 2 har Mikkes magiske jul klokken 12:15, Mikke Mus og vennene hans feirer jul klokken 13:40 og Mikkes jul i Andeby klokken 14:55.

Julegudstjenesten er i Nidarosdomen klokken 16:00, og klokken 17:00 synger Sølvguttene julen inn.

Lost in Space er en familievennlig science fiction-serie som virkelig anbefales.

Dette bør du se på Netflix

Netflix kommer med sesong 2 av Lost in Space i jula, og dette er en familievennlig science fiction-serie som garantert mange unge vil elske. Sesong 2 av You kommer også i jula.

En morsom dramaserie med mening er Paul Rudd som to ganger seg selv i serien Living With Yourself. Som vanlig er hele sesongen tilgjengelig, og dette er en fin serie for par å se sammen. Er du en av de få som ikke har fått med deg den storslåtte serien om dronning Elizabeth II - The Crown så har du tre hele sesongen å se fram til.

Vi anbefaler også Black Mirror for deg som liker å utfordre hjernen, og de fem sesongene gjør at du virkelig kan kose deg mye. Har du ikke sett den spanske spenningsserien Papirhuset er det en virkelig god serie for voksne som vil ha en thrillerserie.

En annen spenningsserie er The Spy, hvor Sacha Bara Cohen spiller seriøst. Dette er en miniserie så her slipper du å tenke på om det hele blir avsluttet eller ikke.

PS! Har du ikke sett Peaky Blinders så er det på tide å sluke denne britiske gangstserien fra tidlig på 1900-tallet. Netflix har 4 sesonger.

Watchmen er en serie du bør kose deg med i jula, om du ikke har sett den. Foto: HBO Nordic

Dette bør du se på HBO Nordic

Hvis du ikke har sett Watchmen har du virkelig gått glipp av noe stort. Dette er superheltserien du har ventet på, og er en stor opplevelse for voksne.

Like stor er fantasiserien for His Dark Materials, som er en serie for hele familien som er stor underholdning.

Mange har heller ikke fått med seg Marvel-serien Runaways, som er er overraskende god og passer for alle litt eldre barn og voksne.

Vi har også stor tro på A Christmas Carol, storsatsing i tre deler med det klassiske juleveventyret laget for voksne.

Silicon Valley er en enkel og morsom serie hvor siste episode (samt hele serien), er tilgjengelig. Det kommer snart en ny sesong av Westworld, så har du ikke sett det som er en virkelig spennende serie kan du se den nå selv om sesong 2 skuffet noe.

PS! Har du ikke fått med deg Californication så bør du se den med partneren din. Stor underholdning med mye sex, humor og varmt vær.

Har du hørt den om vampyren, presten og bankraneren?

Dette bør du se på Viaplay

Vi anbefaler sterkt å se den politiske ukorrekte, spennende og virkelig rare serien Preacher. En serie som følger en prest som har stemmen til Gud, og kjemper mot at jorden skal gå under. Det er så rart, og så annerledes som du tror.

Spenningsserien Bosch har nå 5 sesonger, og er meget god.

Har du mye fritid i julen kan du se 9 sesonger av The Walking Dead, mens det er 11 sesonger av Will & Grace med ny sesong som kommer 10. januar.

Er du en av de mange som ikke har sett Legion, så anbefales den science fiction-serien. Og den beste serien du kanskje ikke har sett er Fargo, som det er 3 sesonger med krimspenning av.

PS! har du ikke sett den utrolig koselige familievennlige serien Brothers & Sisters kan dette være julen for det.

Fleabag er en av de beste dramaseriene de siste årene, og de to sesongene er tilgjengelig på Amazon Prime.

Dette bør du se på Amazon Prime

En av de beste science fiction-seriene de siste årene er The Expanse, mens en av de de bedre actionserien er Jack Ryan. Ferske sesonger av begge bør du få med deg.

Den beste dramaserien på mange år er Fleabag, med sine to sesonger som både kvinner og menn vil elske.

American Gods mistet litt tråden i starten av sesong 2, men den første er innertier. Sesong 3 kommer snart.

PS! Er du en av de som har sett politiserien The Shield ligger 7 glitrende sesonger her.

Foto: Cbs

Dette bør du se på Dplay

Det er mest norske greier på Dplay, og den skuffende sesong 2 av Jul i Blodfjell er egentlig bare å styre unna. Da kan du heller glede deg med absolutt alle episodene av Big Bang Theory.

Mange liker Hvite gutter, serien altås. Og den er også tilgjengelig her, men noe mer allmenn i humoren er Neste sommer. En herlig supernorsk humorserie.

Rebekka Nystabakk og Kristofer Hivju spiller mot hverandre i NRK-serien «Twin». Foto: Lars Olav Dybvig (Nordisk filmproduksjon / NRK)

Dette bør du se på NRK

Først bør du få med deg humorserien Førstegangstjenesten. Når det er gjort ser du Twin, World on Fire og Vår tid er nå. Sistnevnte er i sin tredje store sesong, mens det britiske dramaet om andre verdenskrig om verden som brenner står seg som bare det. Norsk Twin er et herlig syn på både det norske, familie og spenning.

For familien anbefales den hektiske, men morsomme Bonusfamilien.

PS! Har du ikke fått med deg Babylon Berlin? Du må se de to sesongene!

Og til slutt, har du Apple TV+ så er det vel The Morning Show som er tingen. Husk at det er gratis tilgjengelig for mange som kjøper en Apple TV-boks!

