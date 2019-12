Her er årets Love Island-deltakere

- Alt ligger til rette for romantikk, dramatikk, intriger, vennskap og kjærlighet.

Realityprogrammet Love Island er tilbake, denne gang direktesendt fra eksotiske Argentina, der unge, single mennesker skal leve sammen i søken etter den store kjærligheten.

Konseptet er likt i år som i fjor, der deltakerne skal lære å kjenne hverandre gjennom konkurranser og dater tett fulgt av seerne her i Norge. Via Love Island-appen er seerne også med å påvirke deltakerne inne på den luksuriøse villaen.

I år er det journalist og TV-profil Morten Hegseth (33) som skal lede programmet.

- Alt ligger til rette for romantikk, dramatikk, intriger, vennskap og kjærlighet når TV 2 åpner dørene til Love Island 5. januar, skriver kanalen i en pressemelding.

Her er årets deltakere:

Ali Esmael

Alder: 28 år

Kommer fra: Født i Irak, oppvokst i Risør

Bor: Oslo

Yrke: Eiendomsmegler i Privatmegleren.

ALI ESMAEL: Leter etter en jente med glimt i øyet i neste sesong av Love Island. Foto: TV 2

Ali Esmael er ifølge han selv en sjarmerende fyr med glimt i øyet som alltid har et smil på lur.

- Jeg prøver hele tiden å bli bedre i det jeg gjør, har høye ambisjoner og nøyer meg ikke med noe middelmådig. Jeg er som regel lederen i gruppa, sier han.

Esmael har hatt to tidligere forhold, der det lengste varte i fire år. Nå har han vært singel i halvannet år.

- Jeg er den romantiske kjæresten som varter opp. Jeg er god og snill, og passer alltid på jenta mi. Jeg prøver alltid å gjøre en ekstra innsats for at kjæresten min skal ha det bra, føle seg ivaretatt og finner gjerne på spontane ting som kan overraske henne. Jeg liker å lage mat, så hun kommer aldri til å være sulten hjemme hos meg, forteller han.

Det første Ali Esmael legger merke til hos en jente er øynene. Han leter også etter en som er morsom, kul og ambisiøs.

- Jeg ser etter ei som har glimt i øyet og utstråling. Det er viktig at hun har noe mellom ørene, personligheten er det som er avgjørende for om jeg vil innlede et forhold. Jeg blir fort betatt, men det må være noe mer der for at jeg vil bli værende. Det handler om å ha god kjemi, sier han.

Eskild Magnussen

Alder: 27 år

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: MMA-utøver og studerer journalistikk

ESKILD MAGNUSSEN: Leter etter en morsom kjæreste med selvironi når han sjekker inn på Love Island 5. januar. Foto: TV 2

Eskild Magnussen er ifølge han selv en snill og hyggelig person som driver med kampsport, og har et utseende som ofte blir misoppfattet.

- Jeg ser kanskje tøff ut, men jeg er myk på innsiden, forteller han.

Som kjæreste er han romantisk og ganske omsorgsfull, og har en klar mening om hvordan drømmedama skal være.

- Hun må være trygg på seg selv, morsom, leken, ha litt selvironi og ikke ta seg selv så seriøst. Jeg ser ikke etter et spesielt utseende, heller at hun har en personlighet jeg liker og at jeg blir tiltrukket av energien hennes. Jeg er ikke opptatt av fitnessjenter, jeg setter mer pris på at det er noen som er litt motsatt av meg selv, kontraster er bra. Men det skader ikke med en bra rumpe, sier han.

Iselin Nordøy

Alder: 23

Kommer fra: Ski

Bor: Oslo

Yrke: Motekonsulent, utdannet innen retail management

ISELIN NORDØY: Er mer en klar for å finne kjærligheten på Love Island. Hun forteller at hun blir betatt ca. en gang i uken. Foto: TV 2

Iselin Nordøy er en sprudlende og skravlete person som liker å være ute med venner og ha det gøy.

- Jeg er en bestemt person, har meninger om det meste og er ambisiøs. Jeg er interessert i mote og driver mye med styling på fritiden. Vennene mine pleier å si: Hvis du har lyst på et ærlig svar, spør Iselin, forteller Nordøy.

Nordøy er en jente som blir lett betatt, ca. en gang i uka ifølge henne selv, og vet akkurat hva hun vil ha.

- Jeg faller først for utseende, og da liker jeg at guttene er høye og lyse i håret og har blå øyne. Gjerne litt trent, men trenger ikke være for mye. Når jeg blir kjent med dem så er det viktige for meg at de er ærlige, lojale, får meg til å føle meg bra og kan betrygge meg når jeg trenger det, sånn at jeg ikke går og lager dumme scenarioer i hodet. Jeg trenger en person som vil mitt beste, sier hun.

Johannes Klemp

Alder: 27 år

Kommer fra: Oslo

Bor: Oslo

Yrke: Studerer juss og jobber i et advokatfirma

JOHANNES KLEMP: Har en klar formening om hvordan en jente skal være hvis han skal finne drømmedama på Love Island. Foto: TV 2

Johannes Klemp er en positiv person som sprer mye glede. Han liker damer og er glad i å flørte.

- Jeg er veldig god på å flørte, men jeg har ingen triks jeg bruker. Jeg er bare meg selv, og det pleier å funke veldig bra. Jeg pleier å få den jeg vil ha, forteller Klemp.

For at han skal bli forelsket må imidlertid alt klaffe, og dama må være akkurat slik han ser for henne:

- En som er utadvendt og som har en fin og søt utstråling. En som gjør dagene mine fine. Forhåpentligvis smiler hun mye og får meg til å le. Når jeg ser sånne Instagram-poseringer får jeg helt noia og trekker meg langt unna. Utseendemessig synes jeg mye forskjellig kan være sexy, sier han.

Kristoffer Neset

Alder: 25 år

Kommer fra: Arendal

Bor: Arendal

Yrke: Tømrer

KRISTOFFER NESET: Har allerede god erfaring med dating, men søker likevel til Love Island for å finne kjærligheten. Foto: TV 2

Kristoffer Neset er spontan, sprudlende og snakker rett fra levra. Han elsker sport og det å bare være sosial. Ifølge han selv er han også veldig god på dating.

- Jentene har det i hvert fall gøy og vil alltid treffes igjen! Jeg er ganske kreativ og finner på gøye ting, sier han.

Også Kristoffer Neset har en god formening om hva han ser etter inne på Love Island villaen, og innrømmer at han trives best i forhold.

- Jeg ser etter en jente som er spontan og som sprer mye glede. Hun sier gjerne ting som er overraskende og gøye. Utseendemessig er jeg glad i former, utstråling og selvtillit, forteller han.

Mie Mack Cappelen

Alder: 22 år

Kommer fra: Høvik i Bærum

Bor: Nesøya

Yrke: Student Internasjonale studier, har jobbet for flere humanitære organisasjoner

MIE MACK CAPPELEN: For Mie er det spesielt viktig at en potensiel ny kjæreste skal være ambisøs. Foto: TV 2

- Vennene mine ville beskrevet meg som omsorgsfull og ambisiøs. Jeg er festens midtpunkt, flørtete, morsom og en kjærestejente, forteller Mie Mack Cappelen.

Ifølge henne selv er hun veldig morsom, omsorgsfull og omtenksom som kjæreste. Hun blir fort betatt, men forteller at hun merker raskr om det er en match eller ikke.

For Mie Mach Cappelen er det viktig at en potensiell kjæreste er ambisiøs, utadvendt og snill.

- Personlighetsmessig må han være snill, morsom og utadvendt. Han må klare seg selv i sosiale settinger og være selvsikker. Han må ha livet sitt på stell, være ambisiøs og gjerne planer for framtiden. Han må ha bra humor og får meg til å le, og han må synes jeg er morsom! Personlighet teller mer enn utseende, fordi en bra personlighet kan gjøre hvem som helst mer attraktiv, sier hun.

Nathan "Nate" Kahungu

Alder: 23 år

Kommer fra: Kongo, oppvokst i Sarpsborg

Bor: Oslo

Yrke: Opplæringsansvarlig på et kundesenter

NATHAN KAHUNGU: Er han som alltid er opptatt å skape god stemning. Det lover han i hvert fall selv når han sjekker inn på Love Island i januar. Foto: TV 2

Nathan Kahungu, eller Nate som han kaller seg selv, er en veldig utadvendt gutt som passer på at alle rundt seg har det bra.

- God stemning er viktig, og jeg er alltid kveldens «hypeman» som skal få opp stemningen. Jeg produserer musikk og er låtskriver. Jeg liker hip hop, R&B og soul, forteller han.

Ifølge han selv har han full kontroll på flørtingen, og er sikker på at han vil finne kjærligheten inne på villaen.

- Jeg er slick, ass, haha! Det er en sånn «Fresh Prince of Bel Air»-vibe med meg. Jeg prøver oftest å sjarmere en jente, kanskje slå av en prat først. Jeg hater cheesy sjekkereplikker, jeg vil heller prate og bli litt kjent med henne.

Han ser etter en jente som har like mye energi som han selv.

- En sprudlende jente med mye liv, som er utadvendt og gjerne matcher min personlighet. Forhåpentligvis har vi samme musikksmak og hun liker vitsene mine. Hun må være glad i å le! Vennene mine sier jeg faller for det man kaller «Adidas-jenter», sånne som går med en skinny tracksuit med en «big behind» og som regelblondt hår. Men jeg prøver å holde meg unna det nå, for det har ikke gått så bra tidligere, forteller han.

Nora Haukland

Alder: 22 år

Kommer fra: Alta

Bor: Oslo

Yrke: Selger. Har tidligere jobbet som eiendomsmegler og modell i Australia

NORA HAUKLAND: Leter en kjærste som har bein i nese og som hun må jobbe litt med. Det håper hun at hun finner inne på Love Island. Foto: TV 2

- Jeg er en veldig snill og rettferdig person, men jeg kan også finne på litt faenskap. Det er litt som om jeg har en engel på den ene skulderen, og en djevel på den andre. Men behandler du meg bra, behandler jeg deg bra! Forteller Haukland.

Nora Haukland er glad i yoga og mediterer gjerne for å holde hodet klart. Hun liker å flørte, men liker at gutter tar initiativ først. Haukland ser etter en lojal, jordnær og morsom kjæreste.

- Jeg håper å finne en jeg får en umiddelbar connection med! Det er et stort pluss om han er høy og har brune øyne. En som har bein i nesa og gir meg litt å jobbe med. Jeg liker litt sterke personligheter. God humor er også utrolig viktig!

Oda Lindsetmo

Alder: 22 år

Kommer fra: Vokste opp i Aure, Klæbu og Malvik

Bor: Trondheim

Yrke: Dørselger

ODA LINDSETMO: Er ikke så glad i flørting, men håper guttene vil ta initiativ inne på Love Island-villaen. Foto: TV 2

- Jeg er en jente med masse energi, er spontan og er gjerne midtpunktet på fest! Forteller Lindsetmo.

Selv om hun selv mener hun ikke flørter så mye, innrømmer hun at gutter ofte oppfatter det som flørting. For henne er det viktig at partneren hun ser etter har humor, utstråling og et fint smil.

- Jeg ser etter en gutt som er kjekk og har en fin utstråling, og som er trygg på seg selv. Gjerne litt gal! En som blir med på å gjøre morsomme ting og som man kan ha morsomme, interne ting sammen med. Jeg er veldig spontan, så det er fint om han også er det, sier hun.

Thammy Dias

Alder: 28 år

Kommer fra: Født i Brasil, oppvokst i Larvik

Bor: Oslo

Yrke: Flammeblåser

THAMMY DIAS: For Thammy er det viktigst å finne en person som får henne til å le. Foto: TV 2

Thammy Dias er en laidback, morsom og spontan jente som elsker familien sin.

- Vennene mine ville nok beskrevet meg som positiv, morsom, litt gæren og spirituell. Jeg kjenner veldig på det med energier og er opptatt av horoskop, forteller hun.

Det er over to år siden Dias var forelsket, men hun håper hun vil finne den igjen inne på Love Island.

- Hvis jeg finner noen jeg «viber» med, er jeg åpen. Jeg ser etter en som tar meg med storm, og bare får meg til å bli myk. Han må være høy, intelligent og få meg til å le. At han er morsom er veldig viktig for meg.

Love Island sendes søndag til torsdag på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo fra 5. januar.