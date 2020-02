Her er årets «Paradise Hotel»-deltakere

Bli bedre kjent med de elleve første «Paradise Hotel»-deltakerne for våren 2020.

COSTA CAREYES, MEXICO (Nettavisen): Vi har (endelig!) kommet til den tiden av året hvor du kan bruke flere timer i uka på å sluke reality-serier rått. Nå nærmer nemlig Paradise Hotel 2020 seg med stormskritt, og denne gangen er det dobbel dose.

Møt alle deltakerne i videoen øverst!

Ja, du leste riktig, for i år er det ikke bare én, men to sesonger av TV 3s suksess-historie Paradise Hotel og kanalen har varslet en hel masse endringer i serien, blant annet at sensur-sommerfuglen skal kuttes ned på.

Å være de aller første deltakerne inn på hotellet har i alle år vært en heftig grunn til at folk skal få bli værende i spillet.

Eller hvor mange ganger har ikke argumentet blitt brukt om at «vi har vært her siden starten og er derfor verdige vinnere»? Der har vi for lengst mistet tellingen.

I år er det fem jenter og seks gutter som til å begynne med sjekker inn på hotellet i vårsesongen. Under kan du bli bedre kjent med hver og en av dem.

Sania Smestad (21)

Sania Smestad er 21 år, fra Bjørkelangen, bor i Strømmen og jobber som frisør der.

Sania Smestad fra Fredrikstad er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Sania synes det er vanskelig å vite hva slags deltaker hun kommer til å bli.

– Jeg er en veldig glad person og jeg elsker «alko», så jeg kommer til å bli alkoholikeren der inne, ler Sania som lister opp pole dance og alkohol som sine hobbyer.

Grunnen til at hun har meldt seg på er fordi hun mener mange er er veldig dømmende.

– Jeg er litt smålig lei av A4-livet i Norge. Jeg synes vi trenger å gi litt 'f' og leve når man kan, forteller hun.

– Alt som kan oppleves må oppleves. Jeg har lyst til å gjøre alt, jeg begrenser meg ikke noen ting. Jeg bare «kjør, ferdig!»

Ida Johansen Aaserud (20)

Ida Johansen Aaserud er 20 år, er fra og bor på Gran, er utdannet makeup-artist og jobber som vippetekniker.

Ida Johansen Aaserud fra Gran er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Ida har vært en forholdsjente hele livet, men nå vil hun bare være singel og fokusere på seg selv. Hun blir sjelden sint, men kan bli irritert på falske folk.

– Jeg faller lett for gutter, men så går det litt tid og så er det plutselig ikke så kult allikevel, jeg går fort lei. Guttene pleier å bli litt såra så jeg prøver å unngå det, men det er ikke så lett, for jeg lurer jo meg selv også, forteller hun.

At hun skal sjekke inn på skandalehotellet var ingen sak for Ida eller hennes familie.

– Familien ble nesten mer gira enn meg og de støtter meg 100 prosent. De unner meg den opplevelsen og synes det var dritkult, sier hun.

At det blir like godt mottatt på hjemstedet Gran er hun likevel ikke helt sikker på.

– Det er mye sjalu bitches der, det er et lite sted og folk snakker mye negativt om hverandre der, men jeg bryr meg ikke så mye om det egentlig.

Jenny Hagen (22)

Jenny Hagen er 22 år, er fra Bergen, hvor hun studerer siste året på markedsføring på BI i Bergen og jobber i klesbutikk.

Jenny Hagen fra Bergen er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Jeg har ingen taktikk, men jeg håper partneren min kommer til å ha en taktikk. Men jeg har lyst til å ligge lavt og bare bli godt likt, så får vi se når det nærmer seg finalen.

Selv om hun beskriver seg selv som snill og rolig, har hun ingen planer om å bli herset med inne på hotellet.

– Hvis partneren min ofrer meg kan jeg bli skikkelig forbanna. Da kan det bli skriking, hoing og banning, forteller hun.

Når hun nå går inn i rekken av Paradise-deltagere er hun ikke helt forberedt på en plutselig kjendisstatus. Det hun tror blir ekstra rart, er å dra tilbake til studiene på BI mens hun er på TV.

– Jeg gruer meg litt til å gå på skolen igjen, for jeg tror det blir litt kleint. Det er to andre her som også går der, så vi er sammen om det. Jeg tror vi tre skal unngå å gå mye sammen på skolen, da blir det nok en del snakking, tipper Jenny.

Hanna Holterman Semb (21)

Hanna Holterman Semb er 21 år, er fra og bor i Tromsø og jobber som servicemedarbeider på flyplass og i matbutikk.

Hanna Holterman Semb fra Tromsø er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Hanna meldte seg på på tull etter å ha sett finalen med noen venninner i fjor.

– Jeg tror ikke vennene mine blir sjokkert over at jeg er med her, jeg tror de tenker det er en typisk ting jeg kunne gjort, forteller hun.

Familien hennes ble ikke akkurat sjokkert da hun fortalte at hun skulle til Mexico for å være med i realitykonkurransen.

– Pappa sa ikke så mye, men mamma sa jeg måtte oppføre meg og ikke snakke for mye drit om folk, for det er ikke hyggelig.

Hun er fast bestemt på at hun ikke skal ha sex inne på hotellet.

– Jeg har lovt søsteren min å ikke gjøre det, hun sa at det ikke tar seg bra ut, og jeg er for så vidt enig i det. Jeg sier at jeg ikke skal ha det, men man vet aldri, sier hun.

Even Langås Kvam (21)

Even Langås Kvam er 21 år, fra Fannrem i Orkdal. Even er utdannet prosessoperatør, men er livsnyter av yrke.

Even Langås Kvam fra Trondheim er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Even beskriver seg som en livsnyter, og den svært tilbakelente orkdalingen tjener til livs ved å gamble på nett.

– Jeg meldte meg på Paradise Hotel fordi det har vært litt labert de siste sesongene nå. Jeg er her for å få opp seertallet, vise mitt flotte ansikt og vise at her er jeg, forteller han.

Han har på ingen måte planer om å spille rent og pent.

– Jeg vil manipulere folka her inne til å la seg styre av meg. Jeg kommer ikke til å slikke brunhullet til noen deltakere her, jeg er ikke den typen, forteller han.

Da han fortalte moren og faren at han skulle være med fikk han en uventet tilbakemelding av sin kjære far.

– «Farsan» lurte på hva slags aldersgrense det var på Paradise Hotel, for han ville gjerne vært med selv. Om pappa hadde kommet inn på hotellet her hadde det vært konge, far og sønn hadde vært historisk.

Martin Heier (21)

Martin Heier er 21 år, er fra Gran og bor i Oslo hvor han jobber som flymekaniker.

Martin Heier fra Gran er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Martin har tidligere drevet med go-kart i 12-13 år og vunnet blant annet Norgescupen, men hans beste egenskap er noe helt annet.

– Jeg er en stemningsskaper. Jeg kan bli jævlig irriterende, i hvert fall for noen. At jeg prater alt for mye og er helt idiot hele tiden. Det er det i hvert fall folk som har sagt til meg før, forteller Heier.

At han blir en av de guttene som konstant står og pumper i treningsområdet av villaen, nekter han for. Trening er nemlig ikke noe han bryr seg særlig om.

– Kroppen min gir jeg litt faen i. Jeg er ikke sånn sixpack-dude for å si det sånn, jeg er litt mer sånn chubby, men samme faen. Jeg trente mye mer før, men så begynte jeg å feste, ler han.

Heier jobber som flymekaniker og stortrives med det. Han er heller ikke opptatt av pengepremien man kan vinne i konkurransen.

– Jeg har klart det meste i livet. Jeg har god familie, gode venner, en god jobb og jeg har faktisk en leilighet jeg leier ut, jeg har det meste på stell da, så at jeg er her er en stor bonus.

– Så lenge jeg vinner folket er jeg egentlig fornøyd. Jeg trenger egentlig ikke de pengene, forteller Heier.

Emil Wille Gramstad (20)

Emil Wille Gramstad er 20 år, er fra Sandnes, bor i Bergen og studerer økonomi- og forretningsjus på BI.

Emil Wille Gramstad fra Sandnes er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Jeg vil bli min helt egen deltaker, som ingen har sett før. Som folk liker, som folk vil se på skjermen og som sprer glede og latter, forteller Emil om taktikken.

Målet hans er bli likt av alle og å bruke deltagelsen til å lage et eget merkevare av navnet sitt.

– Jeg skal ha litt i bakhodet at jeg er litt på jobb nå, at jeg kan prøve å få til noe med dette og gjøre noe eget, forteller han.

Men er det én ting som kan sette Emil helt ut av spill inne på hotellet, er det krypdyr. Allerede før innsjekk var han svært plaget av den fobien.

– Jeg hater mygg og insekter. Her er det sånne kjempe-krypdyr, ikke som hjemme i Norge. Da jeg hørte at det var tarantellaer som går på veiene her fikk jeg helt noia. Så fikk jeg høre at noen hadde funnet skorpion i et håndkle. Noen av gutta har løpt etter meg med kakerlakker og jeg får helt panikk av det.

Axel Kleivane (20)

Axel Kleivane er 20 år, er fra Vindern/Frogner i Oslo, bor i Bergen og studerer markedsøkonomi på BI.

Axel Kleivane fra Oslo er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Axel måtte si opp ekstrajobben i en burgersjappe for å reise til Paradise Hotel, men målet hans er uansett å starte egen business.

Likevel er det ikke det han vil bruke pengene på om han vinner, da vil han nemlig gi en takk til foreldrene.

– Jeg har fått så mye av mamma og pappa, så hvis jeg vinner har jeg lyst til å gi litt tilbake til de. Jeg er veldig mamma-gutt, forteller han.

Han har lovt moren å ikke ha sex på tv, og den praten tok familien i jula før han reiste til Mexico.

– Mamma starta den samtalen, og jeg skulle egentlig unngå det, men det måtte til. De sa at jeg kom til å skuffe de hvis jeg hadde sex på tv, og det er jo sant da, for det ødelegger jo videre muligheter i livet. Så for min del og alle andres del er det best å holde seg unna, mener han.

I bagasjen har han med seg noe han skal holde hemmelig for de andre deltakerne.

– Det er litt sånne prank-greier jeg skal gjøre på de, som skal lage god tv da. Det er falske kakerlakker og mus og masker for å skremme folk og litt forskjellig, forteller han.

Tobias Tehrani (22)

Tobias Tehrani er 22 år, fra Fredrikstad og jobber som personlig trener.

Tobias Tehrani fra Fredrikstad er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Tobias sier at hobbyene hans er å være med familie og venner, i tillegg til jobben som fulltids-PT hjemme i Fredrikstad.

– Det beste med utseendet mitt er høyden. Jeg er sikkert ok trent, jeg får jo komplimenter, men man er jo sin egen verste kritiker, forteller han.

Søstrene hans kom med en klar advarsel om at han måtte oppføre seg da det ble klart at han skulle reise til Mexico. Selv mener han at han vil gjøre det beste for gruppa.

– I hvert fall i starten. Det å backstabbe folk i ryggen kommer mest sannsynlig til å skje her inne, men hvem som er involvert når det skjer vet jeg ikke, sier han og utelukker ikke at han vil gjøre det.

Tobias beskriver seg som en kommer godt overens med alle og det er viktig for han å ha en god tone med alle.

– Jeg kan kanskje overtenke litt mye, og spekulerer litt mye. Jeg kan ha det i kjeften, men jeg blir aldri aggressiv. Jeg vil beskrive meg selv som en samlet fyr, forteller han.

På forhånd har disse to deltakerne blitt presentert under TV 3s vårlansering:

Yasmine San Miguel Moussaoui (21)

Yasmine San Miguel Moussaoui er 21 år, fra Fredrikstad og jobber som flyvertinne.

Yasmine Moussaoui fra Fredrikstad er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Yasmine har sett seg lei av at realitydeltakere blir sett på som dumme og derfor meldte hun seg på årets Paradise Hotel.

– Jeg tenkte på fordommer og at jeg var så lei av de type tingene der. Hvis du melder deg på et realityprogram så blir du stemplet.Jeg vil vise at om du går inn der kan du være et oppegående menneske, forteller hun.

Hun har vært kaptein på et basketball-lag og jobber som flyvertinne, og beskriver seg som omsorgsfull, ydmyk og reflektert, men også naiv og utålmodig.

– Jeg vil vinne, jeg er ikke her på badeferie. Jeg har veldig mye konkurranseinnstinkt, så når jeg først har mulighet til å vinne så mye penger så vil jeg selvsagt gripe sjansen hvis jeg kan, forteller hun.

Selv om hun elsker livet som flyvertinne, håper hun på at Paradise Hotel kan bidra til en noe uvanlig fremtidsdrøm hun har.

– Jeg har alltid drømt om å jobbe i radio, det hadde vært dødskult. Jeg er veldig pratsom av meg og synes det er gøy å være morsom, så liker jeg når folk lytter til meg, så jeg håper dette kan være en kickstart.

Karl Fredrik Førli (20)

Karl Fredrik Førli er 20 år, fra Larvik og jobber med sosiale medier.

Karl Fredrik Førli fra Larvik er med i Paradise Hotel 2020. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Karl Fredrik har drevet med skating, men har gjort det enda bedre på sosiale medier. På Tik Tok har nemlig larvikingen over 115.000 følgere.

Da han i desember 2019 ble lansert som en av deltakerne til Paradise Hotel mente flere at det var helt på sin plass at Karl Fredrik skulle inn på hotellet.

– De fleste tenker det passer meg, og de tenker det blir helt sjukt for jeg er helt unik, for jeg er ikke som alle andre, det er ingen som er som meg, sier han og forklarer nærmere:

– Jeg har aldri hermet etter noen andre, hvis alle gutta sier at noe er fett, så er jeg den som sier det ikke er fett. Jeg er ganske selvstendig og har mine egne meninger.

Han er ikke på Paradise Hotel for å leke og er ikke fremmed for å dolke noen i ryggen.

– Jeg hadde gjort det lett. Det er et spill, det er det jeg har meldt meg på. Jeg har ikke meldt meg på «være venner resten av livet»-leken, sier han, samtidig som han er opptatt av at alt skal være rettferdig spill.

– Jeg blir ganske fort sinna hvis det er noe som er urettferdig, da blir jeg illsint, så da kan det gå galt, forteller han.

Paradise Hotel har premiere på TV 3 og Viaplay 9. mars 2020.