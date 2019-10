Her er bilene det haster å kjøpe

Nye avgifter gir kraftig prisøkning.

Statsbudsjettet for 2020 innebærer ikke store endringer for bilavgiftene generelt.

Men innføringen av en helt ny målemetode for utslipp gir tildels betydelige utslag for flere bilmodeller.

Noen får mer avgift, noen får mindre – og dette kan også variere mellom flere utgaver av samme modell.

– I statsbudsjettet kommuniseres det at bilavgiftene forblir omtrent uendrede. I praksis stemmer ikke det. Det er sjelden avgiftene endres så mye per bil som i årets budsjett, sa sjefredaktør Atle Falch Tuverud i BilNytt.no til Broom, etter at statsbudsjettet var lagt frem.

Bilnytt har regnet på de nye avgiftene på en rekke modeller, og laget en egen avgiftkalkulator hvor man kan gå inn og sjekke avgift på en rekke bilmodeller.

Mange biler går betydelig opp i avgift. Felles for de fleste av dem, er at det er snakk om eksklusive biler med med høy motoreffekt. Men det er også snakk om andre biltyper her.

Avgiftsvinneren i negativ forstand er Mercedes SLC AMG 43. Denne bilen har i dag en avgift til statskassen på 280.000 kroner. Fra årsskiftet hopper den opp til 450.000 kroner, en økning på hele 170.000 kroner.

Mercedes SLC er drømmebil for mange. Her blir flere utgaver betydelig dyrere neste år. Foto: Mercedes

Dyrere arbeidsbil

En annen Mercedes er nummer to i denne sammenhengen: Offroaderen G500 øker avgiften med hele 138.000 kroner.

Nummer tre er for øvrig den digre SUV-en X7 fra BMW. X7 xDrive 40i får etter det nye systemet en avgiftsøkning på 68.000 kroner.

Så langt snakker vi altså luksusbiler. Men bilen på fjerdeplass tilhører absolutt ikke den kategorien. Her finner vi nemlig Nissan Navara 2,3 dCi. Pickupen får en avgiftsøkning på hele 55.000 kroner.

Biler som VW Caravelle og Multivan. BMW X4 og Lexus RX har også utgaver som går betydelig opp i avgift fra nyttår.

Klikk her for å komme til avgiftskalkulatoren hos BilNytt.no

Pickupen Nissan Navara får også betydelig mer avgift fra årsskiftet. Foto: Nissan

Stikke av med noe av differansen?

– For bilkjøperne er det viktig å være klar over store endringer per modellvariant. Avgiftskalklulatoren viser hvilke modeller det lønner seg å handle før nyttår og hvilke modellvarianter det vil lønne seg å vente til 2020 med å få utlevert, sier Atle Falch Tuverud i BilNytt.

Her er det også verdt å legge til at bilpris etter 1.1. 2020 ikke nødvendigvis reflekterer endringene i avgift 100 prosent.

Noen bilimportører vil kanskje benytte anledningen til å stikke av med noe av differansen, og ikke kutte prisene like mye som avgiftene går ned. I motsatt ende kan noen forsøke å kompensere for avgiftsøkningen, slik at prisene ikke stiger riktig like mye som denne.

Elbilen er egentlig dyrest – men ikke i Norge

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no

Smart å vente

Bransjen har lang erfaring med å takle avgiftsendringer. Det kommer nok godt med, også i år.

Noen modeller vil bli ekstra attraktive å kjøpe nå før nyttår, for å unngå avgiftshoppet. Mens det vil være smart å vente med å kjøpe andre, som går ned i avgift fra årsskiftet.

Dette gjelder altså biler med bensin- eller dieselmotor. Elbilene får ingen endringer i statsbudsjettet, det betyr at ordningen med null moms og heller ingen avgift blir videreført.

Tesla Model 3 er Norges mest solgte bil så langt i år. Her blir det ingen endringer på moms eller avgift til neste år. Foto: Broom

Strengere for de ladbare hybridene

Videreført blir også regelen om at ladbare hybrider må ha elektrisk rekkevidde på minst 50 kilometer for å få maksimal avgiftsreduksjon. Biler som går kortere enn dette på strøm, må betale mer i avgift.

Her hører det også med til saken at nytt system for å måle rekkevidden har gjort det betydelig tøffere enn før.

Tidligere var det NEDC-målingen som gjaldt. Den var i praksis både snill og urealistisk. Nå er det den nye og strengere WLTP-målemetoden som gjelder og som alle biler blir vurdert etter.

I motsatt ende: Flere biler blir over 100.000 kroner billigere

Dette er de 15 bilmodellene som får størst avgiftsøkning fra nyttår. Tabell fra BilNytt.no. Foto: Bilnytt.no

