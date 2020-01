Her er Golden Globe-vinnerne

Ellen DeGeneres og Stellan Skarsgård var blant vinnerne i natt.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Natt til mandag norsk tid var det utdeling av Golden Globe.

Ellen De Genres fikk æresprisen Carol Burnett Award, mens Stellan Skarsgård fikk prisen som beste mannlige birolle i en serie for sin prestasjon i Chernobyl.

Film- og TV-prisen, som er basert på stemmer fra den utenlandske presselosjen i Hollywood, arrangeres søndag for 77. gang.

Golden Globe regnes som en av de gjeveste filmprisene og gir ofte en pekepinn om hvilke filmer som kommer til å gjøre det bra på Oscar-gallaen neste måned.

Russell Crowe fikk prisen som beste skuespiller i miniserie for sin rolle som Roger Ailes i «The Loudest Voice». Han var ikke til stede under prisutdelingen, da han heller valgte å være hjemme i Australia, som herjes av branner. Foto: JoJo Whilden/Showtime via AP

Russell Crowe uteble på grunn av brannene i Australia

Den australske skuespilleren Russell Crowe uteble fra Golden Globe i USA for å beskytte familien og hjemmet sitt mot brannene som herjer i Australia.

Takketalen hans ble lest opp av skuespillerinne Jennifer Aniston, etter at Crowe vant prisen for beste skuespiller i en miniserie.

– Ikke ta feil. Tragedien som utspiller seg i Australia skyldes klimaendringer. Vi må handle basert på vitenskap, flytte vår globale arbeidskraft til fornybar energi, og respektere planeten vår som det unike og fantastiske stedet det er. Gjør vi det, har vi en framtid, leste Aniston opp på vegne av Crowe, ifølge bransjemagasinet Variety.

Takker for innsatsen

Også andre kjendiser brukte utdelingen til å snakke om brannene, deriblant Nicole Kidman, som også kommer fra Australia. Hun fortalte at familien hennes er trygg, men at hun er bekymret for hjemlandet.

Det samme er hennes ektemann, newzealandsk-australske Keith Urban.

– Det er mange mennesker som har mistet så mye allerede, og det kommer mer. Dette er bare begynnelsen av sommeren, påpeker han.

– Men folk gjør et fantastisk arbeid der nede. Vi vil takke alle som har jobbet så hardt.

Kjærlighet til Australia

Tragedien i Australia har heller ikke gått upåaktet hen for den amerikanske programlederen Ellen DeGeneres som søndag mottok Carol Burnett-prisen for sin innsats i TV-bransjen.

– Australia, jeg elsker dere. Mitt hjerte går til alle som lider i Australia, og alle dyrene vi har mistet, sa hun i starten av takketalen.

Her ankommer Ellen DeGeneres Golden Globe Awards sammen med partneren Portia de Rossi. Foto: VALERIE MACON / AFP

DeGeneres er den andre mottakeren av prisen som ble opprettet i 2018 for å gjøre honnør på innsatsen i TV-bransjen, og er lik æresprisen DeMille som årlig deles ut for livslang innsats innen film. I år gikk prisen til Tom Hanks.

Nedover i saken kan du se flere bilder av andre vinnere, selve utdelingen og fra festen.

Ellen DeGeneres - vinner av Carol Burnett Award.

Stellan Skarsgård for birollen i Chernobyl:

Brian Cox for rollen i Succession:

