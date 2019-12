Her er kvinnen bak «En mors advarsel»: - Hvis du har en hvit tenåringsgutt, hør på dette …

Joanna Schroeder ble sjokkert da hun satte seg ned med sønnene sine og så hva de ble eksponert for på sosiale medier.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): - Det man må gjøre, er å lære barn fra en tidlig alder om hvordan de kan finne ut om noen «lurer» dem på nettet, og hvordan å dekonstruere media.

- Da tenker jeg på alt fra uærlige annonser på TV og på nettet, til voksne mennesker som prøver å manipulere barn på sosiale medier eller i chattekanaler på nettet. Det betyr at vi må sette oss ned med dem og snakke ut ærlig, uten å dømme dem. Gjør det til et prosjekt dere gjør sammen - ikke noe som er deg vs. barna, sier Joanna Schroeder til Nettavisen.

Trebarnsmoren gikk i sommer ut på Twitter og advarte alle foreldre som har hvite barn mellom 9-12, eller som er tenåringer og hvite: «Hvis du ikke følger med på hva de gjør på internett, så vil de hvite rasistene gjøre det».

Bakgrunnen for advarselen var det som skjedde da hun så hva de to sønnene drev med på internett. Etter å ha satt seg ned på nettet sammen med sønnene og sett på hva de drev med, og hvilket språk de hadde tilegnet seg, landet hun på følgende:

Trebarnsmoren Joanna Schroeder gikk i sommer ut på Twitter og advarte alle foreldre som har hvite barn som er mellom 9-12, eller som er tenåringer og hvite: «Hvis du ikke følger med på hva de gjør på internett, så vil de hvite rasistene gjøre det». Foto: Privat/Facebook

- Barna lokkes inn i propaganda

- De har studert måten unge menn samhandler på internett, og de har sett på behovet disse guttene har. Og de har lært seg hvordan de skal fylle disse behovene for å lokke dem inn i propaganda, sier hun til CNN, som er et av flere internasjonal medier som har intervjuet barnemoren etter at Twitter-meldingene hennes gikk viralt.

Joanna Schroeder trekker spesielt frem èn episode hun hadde med en av sønnene, da hun ba han om å gå gjennom sosiale medier med henne.

- Han scrollet fort, virkelig fort. Det gikk veldig raskt, og så slakket han ned, og jeg så et bilde av Hitler, og da stoppet jeg ham, og jeg sa: «Vent, er det Hitler?».

Det hun fikk se var en meme om Hitler og tidsreise, som gjorde henne urolig.

- Jeg vet at mine barn forstår Hitler, men etter at jeg scrollet gjennom dette, så jeg flere memer som vitset om Holocaust og gjorde narr av slaveri, sier Schroeder. Hun mener dette er ment til å påvirke barna til å bli «mindre sensitive til ting som vi burde være sensitive med».

Schroeder ber derfor foreldre være oppmerksomme på helt spesielle memer, emojis, ord og forkortelse som barna bruker og som dukker opp når barna er på sosiale medier.

Etter gjennomgangen gikk hun også ut på Twitter med advarsler om det hun fant.

- Jeg vil at foreldre skal vite om dette. At de skal følge med, fordi en bestemt gruppe gutter blir målrettet, og foreldrene har ingen idé om hva som skjer, sier hun til CNN, selv om hun likevel påpeker at hvite tenåringsgutter ikke nødvendigvis leter etter ekstremistisk innhold.

Schroeder mener likevel det ekstremistiske innholdet er konstruert for å treffe disse hvite tenåringsguttene, enten det er ironisk eller spydig.

- De føler seg voksne og de føler at de ikke lenger faller for barnehumor. Denne spydigheten føles godt for dem, sier trebarnsmoren, som i tillegg til de to guttene også har en datter.

- Først blir guttene oversvømt med memer med subtil rasistisk, sexistisk og homofobisk, antisemittistiske vitner, og siden de er barn så ser de ikke faren ved dette, og gjentar og deler dette. Og til slutt blir de fryst ut på skolen eller sosialt, sier trebarnsmoren. Foto: Privat/Facebook

Radikalisering og oppmuntring til vold

Cathrine Thorleifsson er forsker ved C-REX (Senter for ekstremismeforskning, høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold) ved Universitetet i Oslo. Hun sier enkelte unge gutter, som er i opposisjon til storsamfunnet, kan oppsøke «det mørke nettet» på søken etter anerkjennelse, status, mening og identitet.

- Det er en ny generasjon som vokser opp med tilgang til mange plattformer. Noen digitale subkulturer som anonyme brukerstyrte bildeforum, fungerer som digitale fritidsklubber. Det er ikke nødvendigvis farlig å være der. Det finnes mange harmløse underforum og tråder hvor det diskuteres alt mulig rart og utvikles vennskap, sier Thorleifsson til Nettavisen.

- Men noen av disse underforumene har blitt transnasjonale samlingsplasser for folk med høyreekstremistiske holdninger hvor målet er å radikalisere andre brukere. Dette er store ekkokamre med fravær av moderasjon og motstemmer. Det har vært en sterk økning i innhold med rasistisk og voldsforherligende innhold på disse bildeforumene, sier Thorleifsson

- Et av målene er å oppmuntre andre brukere til voldshandlinger i det virkelige liv, sier forskeren.

- Noen brukere oppsøker disse forumene for å gjøre opprør mot systemet. Da er det en del bakenforliggende årsaker som utenforskap og søken på maskulinitet og identitet som spiller inn. Mange ungdommer er i en fase av livet hvor de er søkende. Noen faller utenfor og da kan det være attraktivt å bygge opp en heroisk identitet på nett, hvor man relativt raskt kan oppnå tilhørighet, anerkjennelse og status, sier Thorleifsson.

- Det er viktig å ta unges psykososiale utfordringer på alvor, legger hun til.

Cathrine Thorleifsson er forsker ved C-REX (Senter for ekstremismeforskning, høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold) ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

Negativ spiral

Joanna Schroeder mener at det ender med at barna ikke alltid vet hvor grensen går. Trebarnsmoren mener memene til slutt begynner å normalisere det som er frastøtende.

- Først blir guttene oversvømt med memer med subtilt rasistisk, sexistisk og homofobisk, antisemittistiske vitser, og siden de er barn så ser de ikke faren ved dette, og gjentar og deler dette. Og til slutt blir de fryst ut på skolen eller sosialt, sier Schroeder.

Hun mener barna deretter bare vil bli dratt inn i internett-livet og over i hendene til som de som «forstår» dem og som mener at «alle andre er for sensitive».

Og derfra mener hun det stort sett bare kan gå nedover.

Joanna Shroeders råd og Twitter-meldinger er fanget opp av flere medier i både i USA og Europa. Foto: Twitter: joanna schroeder: @iproposethis





- Vis empati overfor barna

Thorleifsson råder foreldre til å trå varsomt og vise empati dersom barna deres oppsøker denne typen nettsteder.

- Noen ungdommer savner et trygt rom hvor de kan snakke om sensitive tema. Visse underforum kan bli ansett som en slags motkultur hvor ungdom kan få utløp for sinne og frustrasjon ved å konkurrere i «outrage» (raseri red.anm.), sier forskeren.

- Det er hensiktsmessig at foreldre prøver å skaffe seg oversikt og innsikt i barnas digitale liv. Man må vise empati og ikke være for fordømmende hvis man oppdager at barna sine oppsøker disse underforumene. Man må heller gi dem kunnskap om de menneskelige konsekvensene av grov og voldelig propaganda, sier Thorleifsson.

Begynte å samarbeide

Selv hevder Schroeder at hun overreagerte da hun hørte sønnen komme med høyrevridde uttalelser. Hun fikk sterke følelsesmessige reaksjoner, og truet med å ta fra sønnen telefonen.

Men etter å ha pratet med ektemannen, landet hun på å roe seg ned.

- Å fordømme ham og få ham til å skamme seg ville bare ha dyttet ham lengre fra meg og rett inn i deres armer. Skam er en kraft som jeg tror leder mennesker til å ta deres verste avgjørelser, sier Schroeder til CNN.

Løsningen ble at hun bestemte seg for å samarbeide med sønnene. Hun satte seg ned med dem, de dekodet memene, ord og postene sammen med sønnene - og hun fikk dem til å flagge ting som de mente var upassende.

Og hun mener alle foreldre bør være til stede på de plattformene barna er, det være seg internett eller apper.

- Sorry, foreldre, men dere må ha en Snapchat-konto, sier Schroeder.

Moren mener det ikke holder med bare de mest kjente, som eksempelvis Facebook, Instagram og Twitter. Hun trekker også frem andre modererte oppslagstavler på internett og chattekanaler på online-spill som steder å følge med på.

Konspirasjonsteorier og rasekrig

Thorleifsson sier brukerne på ekstreme underforum utformer og sprer antisemittistiske konspirasjonsteorier og diskuterer rasekrig. I tillegg går det sport i å poste de mest ekstreme «memesene».

- Internettmemes er vitsetegninger som blir spredt digitalt mellom personer og som kan endres og utvikles underveis. I digitale subkulturer utvikles memes ofte med å kombinere bilder med referanser til populær-, internett- og spillkultur med nazistiske symboler, sier forskeren til Nettavisen.

- I motsetning til tradisjonelle høyreekstremistiske organisasjoner med navngitte ledere og hierarki, så er de nettbaserte høyrekestreme uten leder og anonyme. Man oppnår status og anerkjennelse etter hvor mye respons dine poster generere blant andre brukere, sier hun.

- Den største anerkjennelse på de mørkeste nettplattformene, er å ta steget ut i den virkelige verden og begå rasekrig og omfavne «infamy» - at man oppnår kjendisstatus på å begå volds- og terrorhandlinger, sier Thorleifsson.

Kritiske røster

Forfatteren Joanna Schroeder har fått enorm oppmerksomhet etter å ha delt sine opplevelser med sønnene, men hun er også utsatt for kritikk. Enkelte mener hun har hjernevasket barna sine.

- Alle foreldre prøver å påvirker barnas tankesett. Enten det er å få dem til å vaske hendene når de normalt ikke ville gjort det, eller å få dem til å tenke på sosiale problemer på en måte som vil få samfunnet til å bli bedre på, sier hun om den kritikken.

- Jeg lærte dem alfabetet, jeg pottetrente dem. Min neste store leksjon er å lære dem hvordan å se på mediene de konsumerer på en konstruktiv måte, sier hun til CNN.

Selv har hun nå funnet en positiv måte å engasjere sønnene på. Når de er på internett sammen og de ser noe, sier hun til dem:

- Disse guttene på høyresiden prøver nå å lure dere. Som om de tror dere er dumme, og det er dere ikke. Dere er smarte.

Oppmerksomhet på godt og vondt

Joanna Schroeder sier til Nettavisen at hun er svært glad for oppmerksomheten den virale Twitter-meldingen hennes fikk, og den fikk enda mer fart på seg etter at både CNN, New York Times og BBC plukket den opp.

- Jo flere mennesker som er klare for å snakke om hvit overmakt, dess bedre, sier Joanna til Nettavisen.

Men hun sier også at oppmerksomheten har kommet med en pris.

- Det mest negative har vært frykten for min egen families sikkerhet, på grunn av de skremmende personene som vil stoppe meg fra å prate om dette. Men den gode nyheten er at jeg ikke lett lar meg skremme. Det at jeg er redd betyr ikke at jeg blir skremt fra eller planlegger å slutte med å snakke om nynazister og hvit overlegenhet, sier Schroeder til Nettavisen.

- Det mest positive er tilliten folk har gitt meg når jeg prater om deres opplevelser, og det at jeg vet at disse foreldrene og lærerne føler seg mindre alene når de får vite at dette skjer over hele verden, selv blant gode barn og kjærlige familier, sier Joanna Schroeder, som ikke er tvil om at flere foreldre må tilbringe mer tid med barna på internett - og sette seg inn i hva de driver med.

220.000 norske innlegg

Thorleifsson har forsket på noen digitale subkulturer hvor en rekke brukere har blitt radikalisert. Statistikken viser at det også er norske brukere som oppsøker dem.

- Vi vet at det er rundt 1000 norske brukere. På de mest radikale forumene, var det norske brukere som sto bak 220.000 av de ekstreme innleggene i perioden 2014 til 2018, sier forskeren.

- Spørsmålet er hvor mange av brukerne som blir radikalisert. Jeg har intervjuet flere brukere, og noen hevder de har det på trygg avstand og at de ser på det som humor og «shitposting». Ekstremt innhold kan virke harmløs når det pakkes inn i humor. Men så vet vi at disse forumene har ført til noen veldig dødelige terroraksjoner i blant annet New Zealand, USA, Tyskland og her i Norge, sier Thorleifsson.

