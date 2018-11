Her er politiets råd før julebordsesongen

Si fra til kona hvor du går. Det er første julebordvettregel.

Julebordsesongen nærmer seg med stormskritt, hvilket innebærer at nordmenn i et par måneders tid koser seg med ribbe, pinnekjøtt, øl og akevitt.

Mesteparten er moro, med pyntede folk, store smil og god stemning. Men julebordsesongen byr også på trøbbel, noe lovens lange arm legger merke til bedre enn de fleste andre.

Politiet har derfor en lang tradisjon for å dele gode råd man kan ha i bakhodet når det er tid for fest, og dette året er intet unntak. Først ut i år er Trøndelag politidistrikt, som kom med deres ni julebordvettregler på Twitter på fredag.

De er både morsomme og alvorlige, og kan være smarte å ha i bakhånd når julebordet står for døren. Derfor deler vi dem videre.

Reglene er følgende:

Si til kona hvor du går



Unngå savnetmelding



Respekter været. Stillongs om nødvendig



Trygt veivalg. Følg hverandre hjem



Vit alltid hvor du er



Ingen skam å gå hjem i tide



Spar krefter. Jula er lang



Ikke drit deg ut. Fylla har ikke skylda



Hvis ingen går i fella...





Julen kan dessuten være en dyr affære, og som Nettavisen skrev tidligere i uken bruker nordmenn i år 51 milliarder kroner på julefeiringen.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB råder til å holde kontroll på utgiftene, også på julebordet.

- Husk at det også kommer en tid etter jul. Det er fort gjort å bruke mer enn planlagt, og da kan januar bli ekstra mørk, sier hun.

- Sett opp et budsjett over hva du skal bruke på julegaver, julemat, kalender og julebord. Følg med på forbruket slik at du holder deg til planen.

