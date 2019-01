Her er reglene for når du har rett på sykemelding

Det kan være utrolig fortvilende å få influensa, få lungebetennelse eller brekke armen like etter du har startet i ny jobb. For hva gjør du da? Du vil ikke bli verre eller smitte kolleger, men du vil heller ikke tape inntekt.

- For å ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver må du ha vært ansatt i fire uker. Men du kan ha rett til sykepenger fra NAV om du blir syk før det har gått én måned, sier Elin Spjelkavik, direktør for juridiske tjenester i Hovedorganisasjonen Virke.

For å kunne ha rett til å få sykepenger før du har vært i jobben i fire uker, må du oppfylle noen krav.

- Dersom du har vært midlertidig ute av inntektsgivende arbeid i mindre enn én måned og er i arbeid nå, kan du ha rett til sykepenger fra NAV, sier Bjørn Erstad, kontorsjef for sykefraværskontoret i NAV.

DISPENSASJON: Bjørn Erstad, kontorsjef for sykefraværskontoret i NAV, opplyser om at du kan få økonomisk støtte om du ikke har krav på sykepenger når du er syk.

Oppfyller du ikke disse kravene, kan du søke om sosialstønad.

For å få sykemelding med sykepenger må du være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, ifølge Erstad.

Er du for syk til å gå til legen, kan du ringe legekontoret og si ifra.

- Da noterer de at du er syk fra den dagen, og så kan du få en legetime når du kommer deg for å få ordnet sykemeldingen, tipser Spjelkavik.

Det er legen, eller en annen behandler med rett til å sykemelde deg, som avgjør om du er dårlig nok. Du må opplyse legen om hva du jobber med og hvor du jobber.

- Hvis du sier at du er så dårlig og plaget at du ikke er i stand til å være på jobb og gjøre jobben din, så får du sykemelding, sier fastlege Bjørn Berge Hansen, som også jobber som rådgivende overlege i NAV.

Han forklarer at dette er vanlig praksis blant leger, selv om loven sier at du kun har krav på sykemelding hvis du faktisk har en sykdom.

Han mener imidlertid at alle leger burde følge loven, da det er en voksende utfordring at så mange er ute av jobb på grunn av helseplager.

Bjørn Berge Hansen.jpeg LEGE: Bjørn Berge Hansen mener leger ikke bør gi sykemelding til pasienter som er frisk nok til å gå på jobb.

Det er nemlig flere grunner for at folk ønsker og trenger sykemelding for annet enn for eksempel influensa.

- Blir du snart arbeidsledig, og går til legen og forteller at du er så bekymret over situasjonen din at du ikke klarer å gjøre jobben din, får du sykemelding, sier han.

Gravide er også en gruppe som gjerne ønsker sykemelding, uten at de har sykdom.

- Det er helt naturlig at gravide har plager under svangerskapet, men mange trenger gjerne en sykemelding for å få ro til å komme seg fra noen av plagene, sier han.

Sykemelding under ferien