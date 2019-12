Her er Xbox Series X - Microsofts nye konsoll

Microsoft gjorde slutt på alle ryktene. Her er den nye spillkonsollen Xbox Series X.

Denne artikkelen er publisert i samarbeid med Gamereactor.

Vi har hørt kodenavnet Xbox Scarlett i omtrent to år, men natt til fredag bestemte Microsoft seg for å gjøre slutt på ryktene ved å både avduke det offisielle navnet og vise fram den neste generasjonen Xbox-konsoller.

Les også: PlayStation 5s første bekreftede spill heter Godfall

Interessant nok er navnet Xbox Series X, noe vi regner med blant annet reflekterer at vi kan velge mellom to ulike konsoller selv om Microsoft ikke bekreftet disse ryktene.

Når det kommer til utseendet kan du se den avlange boksen med luftehull øverst i traileren under.

I samme slengen fikk vi også glimt av den nye Xbox-kontrolleren. Den er en slags blanding av den vanlige Xbox One-kontrolleren og Elite-utgaven, bare at vi nå også har en Share-knapp i midten.

Les også: Alle vinnerne fra The Game Awards 2019

Når det gjelder kraften i konsollen lover Microsoft at de fleste spill lett skal kunne kjøre i 4K og 60 FPS, men at det også skal være mulig å komme opp i 8K og 120 FPS med Variable Refresh Rate (VRR).

Til tross for dette skal konsollen være den stilleste de noen gang har laget.

Det er også verdt å merke seg at den skal være laget med streaming og nettilgang i tankene for å gjøre alt på disse områdene bedre uten at de avslører noe mer nevneverdig utover det.