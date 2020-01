Her får «Ex on the Beach»-Melina fullstendig panikk flere hundre meter over bakken

– Vi måtte prøve å motivere så godt vi kunne, sier Erik Follestad til Nettavisen.

I kveldens episode av «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» er det laget til programleder og TV-profil Jon Almaas (52) som får testet seg litt ekstra på både samarbeid og på det å pushe grenser.

Midt i en fjellvegg, flere hundre meter over havet, får Melina Johnsen (23), kjent fra den første sesongen av «Ex on the Beach», fullstendig panikk.

– Jon! Roper Johnsen fra fjellveggen, mens Jon Almaas prøver iherdig å motivere henne ned løypa.

Uansett hvor mye Almaas forsøker å være til hjelp, ser det ikke ut til å fungere svært godt. Det virket heller mye enklere å legge «skylden» over på Almaas.

– Melina er en komplisert og sammensatt person som man aldri helt vet hvor man har. Men det var en spennende utfordring å være på tur med henne. 71 grader nord er lagarbeid, og laget er ikke bedre enn det svakeste ledd. Alle skal til mål, sier Almaas til Nettavisen.

– Sa alltid unnskyld

Ifølge Almaas var det han og lagkamerat og tidligere ishockeyspiller Erik Follestad (30) som byttet på ansvaret for Melina.

– Det var ikke alltid så lett å nå inn med tips og råd, så vi måtte bruke litt list. Erik har jobbet med vanskeligstilt ungdom og jeg er selvlært psykolog, så sammen klarte vi det ganske bra etterhvert. Men jeg måtte svelge en del kameler og tåle en del drittslenging. Særlig i starten. Men hun sa alltid unnskyld på kvelden, forteller Almaas.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Melina Johnsen, men har foreløpig ikke fått svar.

PRØVER Å HJELPE: Jon Almaas prøvde iherdig å motivere en livredd Melina Johnsen ned fjellveggen. Foto: TVNorge

Positivt overrasket over Melina Johnsen

Med god hjelp fra Follestad, klarer omsider laget til Almaas og få Johnsen ned på bakken igjen.

– Vi måtte prøve å motivere så godt vi kunne, forteller Erik Follestad til Nettavisen.

– Melina har ikke vært på så mange turer før, og jeg tror også det var nytt for henne å omgå folk som oss. Jeg tror alt ble veldig rart for henne i starten, legger han til.

Follestad legger imidlertid ikke skjul på at han ble svært imponert over Johnsen sin innsats.

– Hun kommer seg ganske greit, og ble veldig flink. Jeg er blitt positivt overrasket over Melina, sier han.

– Som en familie

Allerede ser det ut til at laget til Jon Almaas har dannet seg sine roller i laget. Selv har Almaas uttrykt at han føler at han er blitt en slags pappa for Johnsen, fordi han føler at han alltid må passe på.

Erik Follestad på sin side mener han har tatt rollen som en bror.

– Jeg ble broren. Vi ble rett og slett en liten familie som både kjeftet på hverandre og lo sammen, sier han til Nettavisen.

«71 grader nord - Norges tøffeste kjendis» går på TVNorge torsdag og søndag 20.30.