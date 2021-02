Her får Iselin Guttormsen full panikk på «71 grader nord»: – Jeg ser for meg at barna mine får beskjed om at mamma er død

Høydeskrekken tok overhånd for den populære influenseren.

Se video – Her får Iselin Guttormsen fullstendig panikk:

I torsdagens episode av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», skal deltakerne bestige det ikoniske fjellet Hamarøyskaftet, men det er det derimot ikke alle som klarer.

Influenser og sexolog Iselin Guttormsen (33) får nemlig fullstendig panikk i fjellveggen – og klarer ikke gjennomføre.

Les også: Bettina Buchanan gjør realitycomeback i «Ex on the Beach – Afterski»

Overfor Nettavisen forteller 33-åringen at hun er stolt av at hun i det minste ga det et forsøk.

– Jeg hadde egentlig bestemt meg på forhånd for at dette kommer jeg ikke til å gjennomføre, for vi fikk beskjed om at det ikke kom til å ha noe å si for konkurransen eller laget. Og da tenkte jeg at det her gidder jeg ikke å utsette meg for hvis ikke jeg må. Men så begynte de andre å ta på seg utstyret, og da bestemte jeg meg for å gi det et forsøk, sier Guttormsen.

– Dødsangst, rett og slett

Panikken slo imidlertid inn allerede før hun begynte å klatre, og på et spesielt punkt tok den helt overhånd.

– Da jeg kom til det punktet hvor vi måtte klatre på utsiden av fjellveggen for å komme oss rundt og videre opp, der det går rett ned under oss, da klarte jeg ikke mer. Vi sitter i sele, men hadde vi ikke hatt det hadde vi smelt mange hundre meter ned i bakken dersom noe gikk galt. Det virket umulig.

– Jeg var så redd, og tenkte at hvis jeg mot all formodning kommer meg over den kneika og får enda mer panikk, så må jeg tilbake samme vei. Så da måtte jeg gi meg før jeg endte opp midt oppi fjellveggen uten å komme ned igjen, sier hun.

Det er i første omgang katastrofetanker som når henne når høydeskrekken slår inn.

– Hva om tauet ryker, om en av boltene løsner? Jeg ser for meg at barna mine får beskjed om at mamma er død, at mamma knuste da hun ramlet ned. Det er dødsangst, rett og slett. Og spesielt tanker om at barna mine skal miste mammaen sin. Og det fører til ukontrollerbar skjelving, hetetokter, svette hender, pustebesvær. Ren panikk, sier hun.

– Kjenner frykten gjennom skjermen

Nå i ettertid angrer ikke Guttormsen på valget hun tok, spesielt nå som hun har sett episoden på TV.

– Jeg hadde allerede mestringsfølelse etter å ha trosset høydeskrekken på tidligere etapper, så jeg angrer ikke i det hele tatt. Og spesielt ikke når jeg ser på TV hvor utfordrende klatringen var videre oppover. Og de andre brukte jo veldig lang tid, og kom ikke ned igjen før det var mørkt, så hadde jeg vært med hadde vi sikkert sittet der enda, sier hun og ler.

– Og jeg har jo sett i episoden at til og med Astrid gråter på vei opp der. Da var det greit jeg ga meg, legger hun til.

Les også: Thomas Felberg nektet å gjennomføre «Farmen kjendis»-tvekampen: – En parodi

Det har nå gått flere måneder siden Guttormsen og de andre kjendisene var på tur, men hun kjenner fortsatt frykten i kroppen når hun får et gjensyn med de tøffe etappene på TV.

– Jeg gråter av meg selv når jeg ser det. Jeg føler det veldig på kroppen, og husker ikke så mye av det som er filmet midt i redselen. Alt det er glemt, for det er så intenst. Så det å gjenoppleve den frykten selv om man sitter trygt i sin egen sofa, det er spesielt. Jeg kjenner frykten gjennom skjermen.

Flere med høydeskrekk

Guttormsen er imidlertid ikke den eneste som har slitt med klatring i årets sesong av programmet.

Allerede i første episode fikk influenser Isabel Raad (26) så høydeskrekk og panikk at hun måtte trekke seg fra en klatreetappe. Også den gang måtte produksjonen bryte inn og eskortere henne ned fra fjellkanten. Til Nettavisen fortalte 26-åringen den gang at hun rett og slett var livredd.

– Det ble rett og slett en alt for heftig start på det hele, og det endte opp med at jeg fikk fullstendig panikk, sa hun.

Les også: Paris Hilton avslører forlovelse: – Finnes ingen jeg heller vil dele livet mitt med

Etter at Raad trakk seg fra etappen oppsto det forvirring blant de andre deltakerne om hun kom tilbake, men influenseren returnerte før hun et par episoder senere valgte å trekke seg fra konkurransen da det ble for tøft for henne.

Siden har også fotograf Per Heimly (49) og tidligere fotballproff Steffen Iversen (44) pakket sekken og reist hjem.

Reklame Her er årets beste påskeegg