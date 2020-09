Her går det galt - gir de andre hakeslepp

«Paradise»-stunt går ikke etter planen: – Fullstendig overtenning.

At Johannes Magnussen (23) har en drøm om å bli kronet til «Mr. Paradise» er det ingen tvil om.

– Det hadde vært kult å ta med den tittelen hjem til Melbu, det er jo det feteste du kan vinne sett bort fra hele «Paradise Hotel». Og jeg tror den kronen hadde sett bra ut på meg, sier han til Nettavisen om motivasjonen før selve konkurransen.

Se den ville opptredenen i videoen øverst i saken!

Årets «Mr. og Miss Paradise» kåres i form av en poledance-konkurranse. For 23-åringen fra Melbu og partneren Camilla Ileby (24) går imidlertid ikke alt helt som de hadde planlagt.

Obs, spoiler! Hvis du leser videre blir vinneren av «Mr. & Miss Paradise» avslørt.

– Kunne blitt stygt

Det blir nemlig ingen tittel på Magnussen, som gjør en feil han selv tror kan ha kostet ham seieren.

Kort tid inn i opptredenen tar 23-åringen av seg skjorta og kaster den på dommer Bettina Buchanan (23). Kastet blir langt mer aggressivt enn Magnussen selv hadde sett for seg.

OVERTENNING: Med full kraft kaster Johannes Magnussen skjorta rett i ansiktet på Bettina Buchanan. Foto: Viaplay

– Jeg tror hovedgrunnen til at vi ikke vant er at jeg fikk fullstendig overtenning da jeg skulle kaste av meg skjorta, og dundret den 100 kilometer i timen rett på Bettina, sier han.

– Det er jo godt det gikk bra med henne, for hun fikk nesten knappen i øyet og det kunne blitt stygt, legger han til.

Se den uheldige skjortekastingen i videoen øverst i saken!

Magnussen forklarer at planen egentlig var å legge skjorta fint rundt dommeren for å sanke noen ekstra poeng.

– Men så ble det litt overtenning, erkjenner han.

SJOKK: De andre deltakerne reagerer med sjokk etter kastet. Foto: Viaplay

Skuffet etter tapet

Tittelen som «Mr. og Miss Paradise» går til slutt til Henrik Bach Mortensen (25) og Eileen Eriksen (27).

Magnussen legger ikke skjul på at det var surt å ikke få den.

– Jeg var jo veldig skuffa over at jeg ikke fikk den tittelen. En ting er makten man får, men det hadde vært fett bare med tittelen, sier han til Nettavisen, og legger til at han tror en av dommerne egentlig ønsket at han og Ileby skulle få seieren.

TAPTE: Johannes Magnussen måtte se seg slått i «Mr. og Miss Paradise»-konkurransen, en konkurranse han gjerne ønsket å vinne. Foto: Roy Darvik (NENT)

– Even og jeg ble jo veldig gode venner inne på hotellet, og jeg hadde synes det var kult hvis han ga meg den tittelen selv om opptredenen vår ikke var den beste, sier 23-åringen.

Han erkjenner imidlertid at skjortekastet overrasket ham og trolig ble en avgjørende faktor.

– Jeg ble rett og slett satt helt ut av spill, så jeg glemte deler av nummeret etter det kastet, avslutter Magnussen.

