Her går grensen mellom ulykkelig forelskelse og et «hekt»: - Det tar over hele livet ditt

Nesten alle kan bli «hekta», men det finnes ett personlighetstrekk som gjør deg ekstra disponert - og det er som regel kvinner som har det.

Nora Skaug var 48 år gammel da hun møtte Frank, og i begynnelsen var hun egentlig ikke spesielt interessert. Men Frank gjorde det han kunne for å fange hennes oppmerksomhet, og hun lot seg fascinere.

Den gryende forelskelsen gikk imidlertid raskt over fra å være en kriblende, herlig følelse av spenning - til å bli en besettelse, hvor absolutt alt handlet om å tilpasse seg Franks behov og ønsker, slik at han skulle bli forelsket i henne.

Etablerte et helt nytt begrep

På sidelinjen sto Sissel Gran, psykolog og nær venninne av Skaug. Over en periode på fem måneder så Gran hvordan venninna endret seg totalt - fra å være uavhengig og full av selvtillit til å bli selvutslettende og engstelig. Hun isolerte seg, raste ned i vekt og ble, kort fortalt, en skygge av seg selv.

Da Skaug endelig greide å komme seg ut av relasjonen, begynte hun å skrive. Sammen med Gran utga hun boka «Hekta på et håp om kjærlighet» i 2011, og begrepet «hekta» ble etablert for aller første gang med følgende definisjon:

«En nervøs, romantiserende, tvangsmessig opptatthet av en annen, med sterke innslag av panikk og avhengighet».

Tidligere falt «hekt» inn i boksen «usunn relasjon», men etter begrepet ble født i 2011, har mange tatt det inn i dagligtalen sin. Og akkurat som vi omtaler mild urolighet som angst, blir ulykkelig forelskelser fort omtalt som et hekt.

Sannheten er at det er stor forskjell på en intens forelskelse som ender i tårer og det å være hekta.

- Det blir som å si at man er deprimert hvis man har en dårlig dag. Å være forelsket i noen som ikke gjengjelder følelsene, er normalt. Det er noe helt annet enn å være hekta. Det tar over hele livet ditt, sier psykolog Andreas Løes Narum i Parweb.no.

- Men hvor går grensen?

- Du må spørre deg selv hvor mye av horisonten din denne relasjonen opptar. Hvis det tar 90 prosent av oppmerksomheten din i løpet av en måned og forstyrrer alle vanlige gjøremål, da vil jeg si det er et hekt. Men hvis du fortsatt kan gjøre en god jobb, ha det hyggelig med venner og opplever å glemme det innimellom, så er det mer en ulykkelig forelskelse.

PSYKOLOG OG PARTERAPEUT: Andreas Løes Narum i parweb.no.

Gir aldri opp

Nora Skaugs hekt ble holdt i live av det som kalles «periodisk forsterkning».Hun kjempet for at Frank skulle slippe henne inn og bli forelsket i henne, og innimellom ble hun jo belønnet. Plutselig kunne Frank åpne seg og vise både kjærlighet og nærhet - før han trakk seg unna igjen like etterpå.

Problemet var bare at Nora aldri visste når Frank skulle være avvisende og når han skulle slippe henne inn. Så hun kunne aldri slappe av, men måtte jobbe kontinuerlig ved å alltid tilpasse seg ham og alltid være tilgjengelig.

For å forstå litt hva som skjer i kroppen når man er hekta, kan vi se på det berømte «skinnerboks-eksperimentet», gjennomført av amerikanske psykologen B. F. Skinner. Han plasserte forsøksdyr som rotter i et bur, som lærte seg å trykke på en spak for å få en godbit.

Hvis rotta fikk godbit hver gang den trykket, ble den raskt uinteressert i spaken dersom godbiten sluttet å komme. Men hvis rotta ble lært opp til at godbiten kommer med ujevne mellomrom, vil den ikke gi seg når godbiten uteblir, men i stedet for trykke og trykke på spaken i håp om at det til slutt skal komme en godbit likevel.

Litt sånn er det også når man er hekta: Du vet ikke når neste drypp av kjærlighet og nærhet kommer, så du trykker og trykker på alle spakene du kommer over - i håp om å bli belønnet til slutt.

Ett personlighetstrekk

Ifølge psykolog Gran, kan nesten alle bli hekta. I en artikkel på Psykologisk.no trekker Gran likevel frem ett personlighetstrekk som lettere lar seg fange i et hekt, nemlig følsomhet.

«De har en åpenhet mot verden og en konstant, indre dialog på gang som gjør at de atskiller seg svært fra de mer mentalt og emosjonelt dovne, de som ikke synes det er bryet verdt å spekulere noe særlig verken over andres intensjoner eller egne følelser og tanker,» skriver Gran.

PSYKOLOG: Sissel Gran har definert begrepet «hekta» som «en nervøs, romantiserende, tvangsmessig opptatthet av en annen, med sterke innslag av panikk og avhengighet». Foto: (Scanpix)

Psykolog Løes Narum er enig med Gran i at de aller fleste av oss kan bli dratt inn i et hekt gitt riktig tidspunkt og mentale tilstand.

- Men noen av oss har nok litt lettere for det enn andre. Dette handler jo om arv og miljø, og hvis du eksempelvis har vært i flere utrygge relasjoner, hvor den andre har vært av og på, så faller du nok lettere inn i hekt.

De utrygge relasjonene Løes Narum nevner, trenger ikke være romantiske. Det kan like gjerne handle om relasjoner til foreldre og andre omsorgspersoner.

- Det som skjer er at kroppen husker følelsen. Det blir som et muskelminne, hvor den delvis søker tilbake selv om det var vondt, fordi det på en måte har blitt normalen, sier psykologen.

Slik kommer du deg ut

I boka kommer Gran med en rekke konkrete tips til hvordan du skal komme deg ut av et hekt.

Det krever nemlig enormt med viljestyrke for å holde seg unna den man er hekta på, og det krever at du oppsøker hjelp - først og fremst fra de rundt deg, men kanskje også fra profesjonelle.

- Når noen har økonomiske problemer, hender det at noen andre må ta over økonomien deres for en periode. De blir fratatt bankkort og rådighet over kontoene sine, sier Løes Narum, og fortsetter:

- Det kan hende man bør vurdere samme metode for å komme seg ut av et hekt: Alliere seg med en venn som tar kontrollen. Kanskje må du gi fra deg telefonen og ha noen sammen med deg som forhindrer deg fra å oppsøke den du er hekta på.

- Helt til slutt: Har du sett eksempler på noen som har vært hekta og faktisk lykkes til slutt? Altså blitt kjæreste med den de jakta på og fått det bra?

- Nei, det har jeg ikke. Hvis symptomene på et hekt er der, så vil jeg si at det er svært liten sannsynlighet for at det ender i en godt og trygt parforhold.