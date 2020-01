Her går han i bakken når han får vite hvor mye Rolex-klokken hans er verdt

Noen personer sitter på uante verdier der hjemme.

NEW YORK (Nettavisen): Det er tilfellet for en amerikansk veteran som nylig stilte opp i det populære programmet «Antiques Roadshow» på TV-kanalen PBS i USA.

En video av mannen som faller i bakken da han får vite hvor mye Rolex-klokken har han hatt liggende hjemme har i verdi, går nå viralt i USA.

Mannen forteller på TV-programmet at han kjøpte klokken da han tjenestegjorde for forsvaret på 70-tallet. Selve klokken tok med seg på TV-programmet ble laget i første kvartal 1971, men han kjøpte den først noen år senere.

- Ga 345.97 dollar for Rolex-klokken

Mannen, som ikke blir navngitt, men som er en US Air Force veteran, sier han kjøpte klokken gjennom forsvaret i November 1974, og at han fikk den levert i April 1975.

- Da jeg var utstasjonert i Thailand og reiste rundt, la jeg merke til at alle pilotene som fløy, hadde en Rolex. Jeg ble fascinert av det, og kjøpte meg en da jeg ble stasjonert på et nytt sted, forteller mannen.

Mannen gå regelrett i bakken når han får vite hvor mye Rolex-klokken hans er verd. Foto: Facebook: Roadshow/PBS

Veteranen forteller at han ga 345,97 dollar for klokken, og i TV-programmet kommer det også frem at han fikk ti prosent rabatt på den. Han sier videre at dette var svært mye penger den gang, og at han på daværende tidspunkt hadde noe tilsvarende i månedslønn.

Men i dag har den en helt annen verdi.

I TV-programmet kommer det frem at han kjøpte den eksklusive kloden fordi det var en vanntett og god dykkerklokke. Det var også en spesialutgave som var ekstra tilpasset vann og dykking.

En Rolex Oyster Cosmograph

Selve klokken, av typen Rolex Oyster Cosmograph, med referansenummer 6263, har aldri vært brukt. Veteranen sier han har hatt klokken i en safe, og bare tatt den frem for å se på den og sjekke tilstanden på den.

- Jeg gikk aldri med den. Den var for fin til å få saltvann på, sier han i TV-programmet.

Mannen tok med klokken til Bonanzaville i Fargo, North Dakota og PBS-serien «Antiques Roadshow» for å finne ut hva verdien er.

Ifølge CNN er programmet et show som reiser landet rundt «på jakt etter Amerikas bortgjemte skatter». Og i dette tilfellet var det nettopp det de fant.

Veteranen får høre at samlere rett og elsker denne aktuelle klokken fordi skuespilleren Paul Newman gikk med en tilsvarende i filmen «Winning» i 1969.

- Den er et absolutt fantastisk funn

- En klokke av denne typen går for mellom 150.000-200.000 dollar på auksjoner, sier auksjonarius Peter Planes til veteranen, noe som får eieren til å måpe.

- Den er et absolutt fantastisk funn. Det er en av de mest sjeldne Paul Newman-modellene, og i denne tilstanden, så tror jeg ikke det finnes en som er bedre i hele verden, ser programlederen.

Klokken veteranen har med seg, er ubrukt og er i perfekt tilstand, med alt kvitteringer, beviser og originalemballasje intakt. Foto: Roadshow/PBS

Men - klokken mannen har - er derimot en spesialutgave av Paul Newman-modellen, siden det er en svært sjelden Oyster-modell - og dermed blir bare prisen enda høyere.

- Denne Oyster-modellen er særdeles, særdeles sjelden, sier Planes.

- På auksjoner er slike klokker, Oyster-utgaven, verdt hele 400.000 dollar, sier Planes.

Og det er da det blir for mye for mannen. Han regelrett går i bakken av glede.

- Reis deg opp. Og ikke fall ned igjen, fordi jeg er ikke ferdig, sier Planes - som deretter kan fortelle at en Rolex Oyster-klokke er verd mer enn bare 400.000 dollar, eller 3,6 millioner norske kroner.

Selve klokken, av typen Rolex Oyster Cosmograph, med referansenummer 6263, har aldri vært brukt. Foto: Antiques Roadshow/PBS

Verdi: 500.000 til 700.000 dollar

Det er da mannen til slutt får høre at klokken hans, ubrukt og i den tilstanden den er i, og med alt kvitteringer, beviser og originalemballasje intakt, har en verdi på mellom 500.000 og 700.000 dollar.

Det betyr nemlig at den aktuelle klokken har en verdi på mellom 4,5 og 6,5 millioner norske kroner.

- Det er helt utrolig, sier veteranen etter ha fått høre om verdien.

Produsenten av TV-programmet «Antiques Roadshow», Marsha Bemko, sier i en uttalelse at klokken er en perfekt trippel for TV-showet.

- Det er et ekstremt sjeldent objekt, en personlig bakgrunnshistorie som skinner et lys over vårt lands historie, og en fantastisk reaksjon fra gjesten, sier Marsha Bemko.

- Og for først gang noen sinne har vi en gjest som blir så satt ut av verdien av sin skatt, at han faller i bakken i ren overraskelse. Men slapp av, han reiser seg opp igjen og får med seg slutten av verdivurderingen!, sier Bemko.

Her kan du se hele videoen om historien bak klokken og verdivurderingen på Antiques Roadshow PBS på YouTube.

Du kan også se hele videoen her på Instagram:

