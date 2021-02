Her går Steffen Iversen rett i bakken: – Kjente med en gang at noe var galt

Steffen Iversen hadde trøbbel med ryggen allerede før avreise.

– Det er jo typisk meg å bli skadet på et eller annet tidspunkt, sa den tidligere fotballspilleren Steffen Iversen (44) til Nettavisen før han og ni andre kjendiser la ut på det som ofte kalles «Norges vakreste eventyr» i fjor sommer.

Og i torsdagens episode av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», er det nettopp det som skjer.

– Prøvde å være forsiktig

Iversen sklir nemlig på vått fjellunderlag underveis i etappen, og vrir kroppen på en måte som gjør at ryggen får en kraftig smell. Iversen, som tidligere har hatt prolaps i ryggen, kjenner umiddelbart smertene som oppstår i ryggen.

– Jeg kjente med en gang at noe var galt. Jeg har jo hatt to prolapser i ryggen de siste årene, så jeg vet hvordan det kjennes når ting ikke er som de skal, sier han til Nettavisen.

– Jeg prøvde jo å være forsiktig i forhold til å ikke skli, og det gikk stort sett fint. Men så var det glatt og tåkete, og underlaget var varierende. Så der gikk det galt, legger han til.

Ryggsmertene var absolutt til stede etter fallet, men likevel fullførte 44-åringen etappen.

– Akkurat der og da er det veldig vondt, men jeg vet at det går over. De andre på laget hjalp meg med å bære sekken, også var det heldigvis ikke så langt igjen. Så derfra gjaldt det bare å vente og se om ryggen ble bedre eller ikke, sier han.

– Har en dårlig rygg fra tidligere

Før den tidligere fotballproffen la ut på tur, la han ikke skjul på at et fall kunne utgjøre stor skade.

– Jeg har jo en dårlig rygg fra tidligere, som egentlig bare blir bedre av å gå på tur, men det er sånne småting som kan ødelegge litt. Hvis du sklir og ikke er fokusert og får ryggen litt ut av greier, fortalte han til Nettavisen før avreise og la til:

– Så det er sånne ting jeg gruer meg til, egentlig.

I torsdagens episode fullfører Steffen Iversen den første delen av etappen på tross av den vonde ryggen, men morgenen etter er den fortsatt ikke bra. Han beslutter derfor, i samråd med produksjonens lege, å bryte del to av etappen.

Han går derfor til målgang alene, uten resten av laget, i håp om å bli bedre. Hva utfallet blir, om 44-åringen kan fortsette i konkurransen eller ikke, gjenstår å se i søndagens episode.

Ulykkesfugl i TV-konkurranser

Allerede før innspillingen av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» startet, mistenkte altså Iversen at han kom til å skade seg underveis i den utfordrende konkurransen.

Den gang påpekte han overfor Nettavisen at han blant annet skadet seg og måtte sy 16 sting over øyet under «Mesternes mester»-innspilling i 2018. Da hadde han prøvd seg på et såkalt militærstup ut i bassenget, med hendene inn til siden.

Det gikk derimot ikke etter planen, og Iversen smalt hodet i bunnen av bassenget.

Likevel fortsatte han i konkurransen, men det var til slutt en annen skade som førte til at han dro hjem. Også den gang slet Iversen med en vond rygg - og trakk seg på grunn av det.

