Her «gråter» katten «Fu Fu» inn i overvåkingskameraet etter å ha blitt forlatt hjemme alene

Eieren katten lot katten være igjen hjemme da hun dro på ferie. Det var ikke pus så glad for.

Videoen fra overvåkingskameraet viser den to år gamle britiske korthårede katten «Fu Fu», da eieren ringer han opp via monitoren og sier navnet hans.

På andre siden av skjermen titter «Fu Fu» fram, med to runde tårevåte øyne.

Videoen går nå viralt, og mange er sikre på at katten faktisk gråter da den hører eierens stemme.

Fulgte kjærledyret over mobiltelefonen

«Fu Fu» bor øst i Kina med eieren sin. Tidligere i februar skulle hun besøkte foreldrene sine i en by i nærheten, for å feire månenyttår. For å sjekke til katten sin, ringte hun opp overvåkningssystemet, skriver MailOnline.

I videoen skal man angivelig høre eieren Meng sin stemme som spør om katten savner henne, og som forsikrer om at hun snart er tilbake.

Mens eieren snakker, snur «Fu Fu» seg rundt og ser mot døren, før han snur seg mot kameraet og berører det med poten sin.

«Fu Fu» skal være både sjenert og klengete.

Gledelig gjensyn

Ifølge MailOnline skal eieren ha sagt at hun ikke ønsket å ta med katten til foreldrene, fordi hun var urolig for at «Fu Fu» ikke ville bli vant til hjemmet deres.

Eieren skal ha sikret nok mat og vann til katten før hun dro, og fulgte den med overvåkingskameraet regelmessig.

Gråtende øyne hos katter kan være tegn på sykdommer, som infeksjon eller tette tårekanaler, ifølge Firstvet. Kattens eier skal ha hevdet at «Fu Fu» ofte fikk tårer i øynene når han var engstelig eller sulten, skriver MailOnline.

En oppfølgings-video som er delt på Douyin, som er den kinesiske versjonen av TikTok, viser at katten løper mot eieren i stor fart da hun kommer hjem fire dager senere.

