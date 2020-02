Her koker det over for Erik Follestad: - Det var totalt meningsløst

- Vi var sjanseløse!

OBS: Spoiler! Artikkelen inneholder avsløringer fra søndagens episode av «71 grader nord- Norges tøffeste kjendis.

Erik Follestad er kjent for å ikke akkurat gå ubemerket hen i norsk reality-TV. Vi har sett ham lire av seg, og ikke minst hisse seg opp i tidligere programmer som blant annet «Iskrigerne» på TV 2. Han går heller ikke stille i dørene i sitt eget program «Sportsklubben» på VGTV.

I søndagens episode av «71 grader nord - Norge tøffeste kjendis» får fansen se det koke over for den tidligere ishockeyprofilen nok en gang.

Se klipp øverst i saken!

- Dummeste jeg har vært medpå

På vei over en innsjø, i en robåt sammen med Atle Pettersen og Hedvig Wessel, koker det over for Follestad.

- Jeg gidder ikke mer! Det er det dummeste jeg har vært med på! dkriker Follestad mens han banner og klager over at båten ikke står til forventningene.

Det er spesielt Øystein «Pølsa» Pettersen det går ekstra hardt utover. Han ligger nemlig flere hundre meter foran dem, noe som provoserer Follestad veldig.

- Jeg ble vel sint over at vi var sjanseløse mot det andre laget under hele etappen. Øystein var mye bedre enn oss, og det var ikke noe rom for å ta ham igjen. Så det gjorde meg litt forbanna, sier Follestad til Nettavisen.

LES OGSÅ: Lise Finckenhagen ble sendt hjem av produksjonen: - Ikke forsvarlig

- Føltes ganske meningsløst

Ifølge Follestad er han ikke typen til å gi opp, og selv om han følte at alt var ganske håpløst hevder han overfor Nettavisen at tanken om å gi seg aldri slo ham.

- Det føltes ganske meningsløst å ro utover der når man visste at man ikke hadde noen sjanse. Jeg har ikke for vane å gi opp, så jeg ville ikke det nå heller. Jeg ble bare forbanna, sier han.

Selv har ikke Follestad sett klippet av det temperamentsfulle møtet med robåten, men skjemmes likevel ikke over utbruddene sine.

- Det er ikke noe problem. Jeg har sett meg hisse meg opp på TV før, ler han.

Flere hissige episoder

Follestad er imidlertid ikke alene om å la det gå en kule varmt foran kamerateamet.

Tidligere i sesongen har vi sett både Melina Johnsen få fullstendig panikk flere hundre meter over bakken, og Maren Turmo miste kontrollen når hun utfordrer vannskrekken.

Den gang var det Erik Follestad som trådde til med hjelp og betryggende ord.

- Vi måtte prøve å motivere så godt vi kunne, uttalte Erik Follestad til Nettavisen den gang.