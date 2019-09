Her koker det over for «Ex on the Beach»-Ulrik og Pierre: - Jeg blir flau

Ulrik Giske har aldri vært så flau over å se seg selv på TV før.

I løpet av årets sesong av «Ex on the Beach» har deltakerne servert seerne både romanse, sex og sjalusi - men i kveld koker det over for Ulrik Giske (27) og Pierre Louis (26) på helt annet vis.

- Det så sykt kleint å se på. Jeg blir så flau over meg selv, forteller Giske til Nettavisen.

Tumultene oppstår etter Siv Meyer (21), som Giske har et godt øye til inne på villaen, sier at hun heller ville utføre oralsex på Olsson enn Giske.

Se klipp øverst i saken!

- Man blir helt hjernevasket av å være inne på villaen der over lang tid. En liten bagatell blir raskt en stor greie, forteller Giske til Nettavisen.

Ifølge ham var han på det tidspunktet blitt svært glad i Meyer, og det skulle ikke så mye til før han hisset seg opp over noe som omhandlet henne.

- Jeg kan ikke huske sånn egentlig hva som skjedde. Men «dramaqueenen» i meg kommer tydelig frem. Det ble raskt en opphisset stemning. Jeg innså vel til slutt at det ble veldig teit, men da var det på mange måter for sent, forteller Giske.

Ingen bra oppførsel

Det er spesielt etter at Giske ber Pierre om å være stille at det hele eskalerer.

- Det var ingen bra oppførsel, og jeg måtte gjemme meg bak en pute når jeg så epiosoden, forteller Giske.

Heldigvis roer de begge seg før krangelen utvikler seg til noe mer fysisk. Noe Giske er glad for i dag.

- Nulltoleranse

- Jeg er veldig glad for at vi løste dette som voksne mennesker og heller snakket om det, sier Giske og henviser til episoden der de to hissigproppene ender det hele med å ta hverandre i hendene.

Pierre Louis Olsson har foreløpig ikke besvart Nettavisens hendvendeler. Hadde derimot krangelen mellom ham og Giske eskalert, har produksjonen i «Ex on the Beach» en fast prosedyre.

- Produksjonen følger til enhver tid med på hva som foregår i villaen, og vi har nulltoleranse for enhver form for vold. Hvis situasjonen hadde eskalert, ville produksjonen gått inn og roet gemyttene. Som regel klarer derimot deltakerne selv å løse konfliktene som oppstår, forteller presseansvarlig for «Ex on the Beach», Ola-Magnus Svihus, til Nettavisen.