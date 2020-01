Her kutter de elbil-støtten til de som tjener mest

Og de kostbare bilene blir dyrere.

California er på mange måter USAs svar på Norge når det gjelder å få mange elbiler ut i trafikken. De har i lang tid vært en foregangsstat på utslippsreduksjon. Et ledd i dette har vært statlig subsidiering av nullutslippsbiler og ladbare hybrider.

Hittil har dette gitt kjøpere av elbiler, brenselcellebiler og ladbare hybrider et statlig tilskudd på inntil 7.000 dollar, eller rundt 62.000 kroner, til nybilkjøpet. Resultatet av et slikt incentiv er – som i Norge – høye salgstall.

Nå endrer California på kursen, og strammer inn for de dyreste bilene – og de som har de høyeste inntektene.

Unntak

Et nytt regelverk innebærer at det kuttes i subsidiene. Den som har en inntekt på mer enn 150.000 dollar årlig (rundt 1,3 millioner norske kroner), får ikke lenger inntil de 7.000 dollarene i offentlig tilskudd.

For elbiler og ladbare hybrider blir det dessuten satt et tak på prisen på bilen, som ikke får koste mer enn 60.000 dollar, eller rundt 530.000 kroner. Brenselcellebiler er unntatt fra dette kravet.

Mange klarer ikke kravet

For de ladbare hybridene blir kravet dessuten at de må ha en elektrisk rekkevidde på minst 56 kilometer for å kvalifisere for tilskudd. Av slike modeller som ikke oppfyller det nye kravet, lister de statlige myndighetene opp følgende biler:

Audi A3 e-tron

BMW 530e iPerformance

BMW 530e xDrive iPerformance

Ford C-Max Energi

Mitsubishi Outlander PHEV

Subaru Crosstrek Hybrid PHEV

Volvo S60 T8

Volvo XC60 T8

Ladbare Mitsubishi Outlander kan få det tøffere i California heretter.

For dyre

Eksempler på nullutslippsbiler som ikke kommer under kravet til minstepris på 60.000 dollar er disse:

Audi e-tron

Jaguar i-Pace

Tesla Model S

Tesla Model X

Begge disse Tesla-modellene produseres for øvrig i California. Her risikerer man altså å ramme «egen» bilproduksjon. Til gjengjeld blir ikke Teslas nyeste og minste bil, Model 3, rammet av dette. Den koster mindre enn 60.000 dollar.

Tesla Model 3 blir ikke rammet av de nye støtte-reglene i California. Det kan nok få stor betydning for salget. Foto: Morten Abrahamsen (NTB scanpix)

Ikke bensindrevne tjenestebiler

Myndighetene i California tar stadig nye steg for å minimalisere klimagassutslipp. Det nyeste nå, er innføring av en ny policy for innkjøp av statlige tjenestebiler. Det er allerede innført forbud mot kjøp av slike biler med forbrenningsmotor, i praksis bensindrevne biler. De eneste unntakene som gjøres her, er biler som har med sikkerhet å gjøre – eksempelvis politibiler.

Med virkning fra nyttår ble det også forbud mot å kjøpe biler fra produsenter som ikke følger staten Californias krav til forbruk og utslipp, som er ekstra strenge.

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.