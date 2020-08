Her lander Tom Cruise i Norge

Superstjernen er i Norge for en filminnspilling.

Skuespiller Tom Cruise (58) er på plass i Norge for å spille inn storfilmen «Mission: Impossible 7».

Fredag ankom superstjernen Molde Lufthavn i et privatfly.

STJERNE: Tom Cruise (i midten) er i Norge for å spille inn deler av de to kommende «Mission Impossible»-filmene. Foto: farout.no

På bildene Nettavisen har fått tilgang til kan man se at både 58-åringen og resten av reisefølget følger korona-anbefalingene og dekker seg til med munnbind under reise.

Det er foreløpig ikke kjent hvor lenge Cruise blir i Norge.

UNNTAK: Produksjonen fikk i juli grønt lys fra norske myndigheter. Her er Cruise å se helt til venstre i bildet. Foto: farout.no

Unntak fra innreisereglene

Grunnet koronasituasjonen er det strenge ut- og innreiseregler verden over. Dermed hang innspillingen av den kommende «Mission Impossible»-filmen lenge i en tynn tråd, før de i slutten av juli fikk grønt lys av myndighetene.

Norske myndigheter ga da unntak for produksjoner som har fått tilsagn fra Norsk Filminstitutt om tilskudd fra intensivordningen, noe «Mission: Impossible 7» er en del av.

– Produksjonen vil bli gjennomført under et omfattende smitteregime. Deltakerne vil være avgrenset fra andre under oppholdet i Norge, og det betyr at det ikke er alle som får se disse kjekkasene, var beskjeden fra landbruks- og matminister Olaug Bollestad under pressekonferansen i juli.

KJENDIS: Tom Cruise er en av Hollywoods største stjerner. Foto: Chris Delmas (AFP)

– Liker alt ved Norge

Tom Cruise snakket personlig med kulturminister Abid Raja om å få filme deler av filmen i Norge tidligere i år.

– Vi klarer nesten ikke vente med å komme tilbake til dette vakre landet, sa Cruise under telefonsamtalen, ifølge VG.

Videre la han til at han liker absolutt alt ved Norge: Folket, kulturen, de spektakulære utsiktene, fjordene og fjellene.

Kulturministeren sa den gang til avisen at deler av to kommende «Mission Impossible»-filmer spilles inn i Norge.

«Mission: Impossible 7» skal spilles inn i Møre og Romsdal, der Cruise og produksjonen nå er.

Det er ikke kjent hvor den andre innspillingen skal skje.