Her må Ida Fladen forlate «Farmen kjendis»: - Ekstremt kjipt

- På et punkt må jeg bare innse at jeg ikke blir bedre.

I onsdagens episode av «Farmen kjendis» velger programleder Ida Fladen (34) å forlate «Farmen kjendis»-gården bare få dager inn i innspillingen.

Fladen ble sengeliggende kort tid etter at deltakerne ankom realitygården, etter at hun ble slått ut av krystallsyken.

Fladen har flere ganger vært åpen om at hun lider av den kroniske sykdommen, som ifølge HelseNorge skyldes en feilfunksjon i buegangene i det indre øret. Buegangene sender feil signaler, slik at man kan få en sterk følelse av at hodet roterer selv om man egentlig er i ro. Som følge av dette kommer kraftige anfall av svimmelhet.

Les også: TV-bildene viser full krangel: Gamle sår rives opp mellom John Arne Riise og Espen Thoresen

- Ekstremt kjipt

I episoden kommer det tydelig frem at Fladen synes det er trist å ligge til sengs mens de andre deltakerne jobber med ukesoppdraget.

Hun ytrer flere ganger overfor de andre deltakerne, blant andre Anniken Jørgensen (24), at det «føles helt jævlig» og at hun håper det går over. Det gjør det derimot ikke, og Fladen bestemmer seg derfor for å forlate gården.

- De siste dagene har vært tøffe. Jeg har hatt et håp om at jeg skal bli bedre, men på et punkt må jeg bare innse at det her blir ikke noe bedre så lenge jeg er her, sier Fladen i programmet, og legger til at hun er veldig lei seg for at oppholdet ble så kort.

Les også: Full forvirring etter klatredrama i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» – her bryter produksjonen inn

Til Nettavisen forteller programlederen at det å trekke seg var det beste under omstendighetene.

- Jeg hadde gledet meg helt enormt mye til å få oppleve «Farmen kjendis», så det var ekstremt kjipt å måtte forlate gården så tidlig. Det var rett og slett maks uflaks når det kommer til timing av sykdom, som så klart var skikkelig ergerlig med tanke på hvor mye jeg ville dette, sier hun i en kommentar gjennom pressekontakt for programmet, Alex Iversen.

Mistenkte at sykdommen kunne bli et problem

Fladen forteller i onsdagens episode at hun har slitt med krystallsyke de siste 20 årene, og at hun dermed var noe forberedt på at det kunne bli et problem.

- Før jeg kom hit hadde jeg sett for meg at det kunne bli et «issue» på et eller annet tidspunkt, at jeg kunne ha en dårlig dag, sier hun i episoden og legger til:

- Men at det skulle klinke til på dag to, det hadde jeg ikke sett for meg. Så det er bare maks uflaks.

At Ida Fladen måtte trekke seg, ble kjent allerede da innspillingen pågikk. Fladen og elleve andre kjendiser ankom realitygården i mai i fjor, og 34-åringen måtte trekke seg like etterpå.

- Jeg hadde gledet meg enormt mye, så det kunne ikke kommet på et dårligere tidspunkt. Det er skikkelig kjedelig, men sykdom får man dessverre ikke gjort noe med, sa hun til TV2 den gangen.

Les også: Ordføreren vil stanse «Ex on the Beach»-innspillingen i Hemsedal. Føler seg lurt av produksjonsselskapet

Reklame Fikk 24.000 kr for gammelt gull - konkurrentene tilbød 7500 kr