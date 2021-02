Her ryker «Mesternes mester»-finaleplassen for Magnus Midtbø: – Frustrerende

Kasting på blink skulle vise seg å bli utfordrende for klatreren.

Se video – Her ryker finaleplassen for Magnus Midtbø:

– Det var jo synd med den kastingen på slutten der, sier Magnus Midtbø (32) til Nettavisen.

Den tidligere sportsklatreren så lenge ut til å vinne jaktstarten i fredagens «Mesternes mester»-finale, men måtte til slutt se seg slått av motstanderne Håvard Tvedten (42) og Aksel Lund Svindal (38) – som begge klarte å sikre seg de siste to plassene inn i den avgjørende finaleøvelsen.

Dermed ble Midtbø bokstavelig talt slått på finalestreken.

– Det er frustrerende, men sånn er det. Og jeg unner jo både Aksel og Håvard å gå videre, så selv om det var bittert så var det ikke så bittert. Jeg er fornøyd med å komme så langt som jeg gjorde, og fikk være med på alle konkurransene bortsett fra den aller siste. Så jeg er egentlig ganske fornøyd, sier han.

Ledet hele veien

32-åringen så som nevnt lenge ut til å vinne hele jaktstarten, og han hadde også en god følelse selv.

Det hadde han god grunn til, for han hadde en overlegen ledelse etter at både 90-graderen og jerngrepet var gjennomført. Midtbø var den eneste av deltakerne som ble sittende og hengende fem minutter sammenhengende, mens de to andre tok flere pauser underveis. I og med at han hang i hele fem minutter slo han for øvrig også sin egen rekord fra tidligere av i jerngrep-øvelsen under jaktstarten.

– Jeg visste at jeg kom til å vinne mye tid i og med at vi skulle henge i jerngrepet, så jeg hadde en god følelse før start. Jeg trodde det skulle gå bra, så det var litt skuffende å ryke. Men jeg kunne ikke ha gjort noe raskere bortsett fra kastingen, så totalt sett er jeg utrolig fornøyd, sier Midtbø.

Det var nemlig i den aller siste øvelsen, der deltakerne skulle kaste tennisballer på tre blinker, at det gikk galt.

Midtbø hadde en solid ledelse, og da han startet med kastingen var fortsatt Svindal og Tvedten i jerngrep-øvelsen.

– Etter de første kastene tenkte jeg at jeg hadde god tid, men så skjønte jeg fort at det begynte å haste å få et treff, sier klatreren, som ikke hadde truffet en eneste blink innen de to andre tok inn forspranget og begynte å kaste baller på blink.

Verken han eller de andre trodde kastingen skulle bli såpass avgjørende, sier han.

– Bittert å se på finalen

Når både Tvedten og Svindal får inn sine siste treff er imidlertid løpet kjørt for Midtbø, som ikke legger skjul på at det var tøft å kaste baller på blink etter flere andre øvelser.

– Det ser jo ut som jeg er helt elendig på å kaste, men jeg tror jeg er relativt grei på det, ler han.

– Det blir jo ekstra vanskelig når man er så stiv i kroppen, det er nok lettere hvis man er avslappet, legger klatreren til.

Som følge av tapet måtte han nøye seg med å se de to andre konkurrere i den siste finalen - noe han erkjenner var bittert.

– Det var litt deilig, for det så jo sinnssykt slitsomt ut, men samtidig er det det aller siste man gjør, så det hadde vært deilig å bare ta alt ut i en finale. Så det var litt bittert å se på, og selv om det så drithardt ut skulle jeg gjerne vært med selv.

Alt i alt er han fornøyd med TV-deltakelsen.

– Jeg sitter igjen med utrolig gode minner. Spesielt fra lagkonkurransene, for jeg har jo bare drevet med individuell idrett. Så det å være på et lag der alle gjør sitt beste for å vinne, det var veldig morsomt å være med på, sier Midtbø.

