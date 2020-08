Her skal «Paradise»-Cecilie på do foran kameraene: – Gruer meg til å se det

Cecilie Andrea Røising måtte ty til kreative løsninger inne på hotellet.

Inne på «Paradise Hotel» blir deltakerne filmet døgnet rundt, og kameraene som er strategisk plassert rundt om på hotellet i Mexico fanger opp alt fra sengekos under lakenet til høylytte krangler mellom deltakerne under en fuktig fest.

For Cecilie Andrea Røising (22) fra Sarpsporg skulle nettopp dette vise seg å bli en utfordring.

Røising har allerede markert seg inne på hotellet, og havnet forrige uke i en heftig krangel med Mohamed «Simo» Elh’babi (22) som ifølge henne selv kunne endt «svært ille».

22-åringen har derimot ikke gruet seg til å se kranglingen på skjermen, men heller noe helt annet.

– Glemte ikke kameraene

Røising har vært å se på tv-skjermen flere ganger tidligere, i både «Ex on the Beach» og «71 grader nord».

Dermed skulle man kanskje tro hun var vant til å bli filmet 24 timer i døgnet, men den gang ei. 22-åringen var til enhver tid klar over hvor kameraene var – samt hva de fanget opp.

– Jeg glemte ikke kameraene, for å si det sånn, sier Røising.

OVERVÅKET: For Cecilie Andrea Røising ble enkelte ting problematisk inne på hotellet med tanke på kameraene. Foto: Roy Darvik (NENT)

For 22-åringen skulle dette vise seg å bli en utfordring, ettersom hun alltid måtte tenke over hvordan hun løste ulike situasjoner – som for eksempel ved klesskift eller dobesøk.

– Sånne ting er det eneste jeg gruer meg til å se, at jeg går på do og sånt, sier hun til Nettavisen.

Kreative løsninger

Løsningen på klesskift-problemet ble en gardin, noe som igjen førte til nok en utfordring.

– Jeg måtte alltid sjekke hvor kameraene var, så jeg brukte jo evigheter på å skifte. Jeg må ha min «personal space», og gjemte meg blant annet bak en gardin, sier hun lattermildt.

– Jeg vil ikke vise meg naken eller at noen skal se noe annet, sier hun om hvorfor hun valgte ovennevnte løsning.

Dobesøkene ble imidlertid en enda større jobb for Røising.

– Jeg vil ikke at folk skal se meg på do. Så jeg setter opp en madrass og greier så ikke noe skal synes.

Se Røisings kreative do-løsning i videoen øverst i saken!

Voksing til besvær



Det å sette opp en barrikade foran do var en løsning Røising fant på inne på hotellet, men også før innsjekk gjorde hun enkelte forberedelser for å få et best mulig Mexico-opphold.

Det var derimot ikke alt som gikk helt etter planen.

– Jeg gjorde så mye dumt før jeg dro. Det var så flaut, for jeg reiste med en annen deltaker, og jeg hadde pakket ned så mange fine antrekk. Og jeg hadde vokset meg selv, sier hun.

– Også skulle jeg vokse barten, men jeg har aldri vokset meg selv før. Så ville ikke det ene håret av, så jeg dro av den voksen flere ganger. Og da jeg våknet dagen etter var jeg knallrød på leppa, jeg så ut som en klovn, legger Røising til.

VOKSE-UHELL: Røisings realitydeltakelse sto i fare da hun hadde en uheldig opplevelse med hjemmevoksing. Foto: Roy Darvik (NENT)

Den uheldige voksingen kunne hatt dramatiske konsekvenser for 22-åringens planlagte «Paradise»-opphold.

– Jeg tenkte at hvis ikke det her går bort før jeg er i Mexico så blir jeg ikke med. Jeg drar hjem igjen, jeg skal ikke se sånn her ut på tv og bli mobbet, forteller hun til Nettavisen.

Heldigvis endte det godt, og Røising ble med som planlagt.

– Står for alt jeg gjør

Cecilie Andrea Røising var som nevnt en av to deltakere i en svært opphetet diskusjon inne på hotellet forrige uke.

– Jeg er bare meg selv, og jeg driter i hva folk sier om meg. Folk som kjenner meg vet at det bare er lættis. Mange tenker at jeg er en bitch fordi jeg står opp for meg selv, og på tv er det ofte det man ser. Jeg vet jeg er morsom, snill og omsorgsfull – men jeg tar ikke imot dritt fra noen, sa hun da.

Krangelen gruet hun seg imidlertid ikke til å se på tv.

– Jeg gruer meg bare til å se at jeg går på do og skifter og sånt. Ikke noe annet, for jeg står for alt jeg gjør, forteller hun.

– Og hvis jeg gjør noe feil, så var det feil. Men da lærer jeg.