Her slår lynet spektakulært ned i Øresundsbroen

Uvær har preget Sverige og Danmark den siste tiden. På bildet slår lynet ned på Øresundsbroen mellom de to landene.

De siste dagene har våre naboland blitt rammet av massive mengder med regn og uvær. Mens det over store deler av Norge har vært fint vær lørdag, har det vært dårlig vær i både Sverige og i Danmark.

I Sverige har lynet slått hyppig ned, noe som har ført til at flere hus har begynt å brenne, det melder svensk politi.

En svensk fotograf klarte å fange det som tilsynelatende ser ut som et dramatisk øyeblikk, da lynet slo ned i Øresundsbroen som knytter de to landene sammen. Til tross for at det er dramatisk ut, har det ikke påvirket broen ifølge operativ leder.

- Det er lynavledere på mastene, så det har ingen betydning, sier operativ leder ved Øresundbroen, Thomas Madsen til Ekstra Bladet.

Han forteller at det er langt fra uvanlig at broen blir truffet av lynet.

- Lynet går jo alltid etter det høyeste punktet, sier Madsen til avisen. '