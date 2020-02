Her sliter mange med at det er altfor trangt

Det blir det også veldig mange skader av.

Over halvparten av norske bilister klager over at parkeringsplasser og parkeringshus er for trange og vanskelige å manøvrere i.

23 prosent synes det svært ofte er for trangt å manøvrere bilen i parkeringshus eller på P-plass. 30 prosent svarer at det ofte er utfordrende å parkere. Bare 3 prosent av bilistene svarer «Aldri».

Det går fram av en spørreundersøkelse YouGov har gjort på oppdrag for forsikringsselskapet If.

– Kvadratmetre er penger, og det er nok som regel et økonomisk spørsmål hvor godt albuerom en utbygger kan tillate seg utover parkeringsnormene, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Bilene har blitt bredere

Skadestatistikken til bransjeorganisasjonen Finans Norge er ikke klar for hele fjoråret, men i de tre første kvartalene var det 40.497 skadetilfeller ved rygging med personbil i Norge. I tillegg var det 51.348 skadetilfeller med påkjørsel av parkert personbil.

Sigmund Clementz er informasjonssjef i forsikringsselskapet If. Foto: (If Skadeforsikring)

Og at dette koster penger, er det ingen tvil om. Disse to kollisjonstypene alene sto for karosseriskader for 1,1 milliard kroner fra januar til og med september i fjor.

– Mange av bilene som ruller rundt på norske veier er betydelig bredere enn for noen tiår siden, og det gjør det jo ikke akkurat lettere å parkere på en smidig måte. Mitt mest ekstreme parkeringsråd er å legge storhandelen til skiskytterstafetter eller håndball- og fotballandskamper. Da er du så og si alene i parkeringshuset, smiler Clementz.

Tesla Model X er et veldig godt eksempel på at bilene har blitt lengre, bredere og gjerne også høyere de siste årene. Foto: Virginia Mayo (AP/NTB scanpix)

Parkerer et stykke unna

Brent barn skyr ilden, for i spørreundersøkelsen svarer mange av dem som har fått bulk at de gjør tiltak for å unngå parkeringsskader:

Nesten halvparten svarer at de svært ofte (20 prosent) eller ofte (24 prosent) rygger inn på parkeringsplassen.

– Dette er smart, og noe vi anbefaler. Da har du full oversikt når du skal kjøre bilen ut igjen, sier Clementz.

Veldig mange peker på at de parkerer et godt stykke unna inngangspartier, hvor det er romsligere eller ikke så fullt. 20 prosent gjør dette svært ofte og 23 prosent ofte.

Svært mange parkeringsplasser bærer preg av at man ønsket i skvise inn flest mulig biler, på minst mulig plass. Da blir det fort både trangt og uoversiktlig. Foto: (RB.no)

Krever konsentrasjon

Men 7 prosent, som åpenbart liker den harde kampen om plassene rett ved inngangsdøren, svarer «Aldri» på spørsmålet om de er villige til å parkere litt unna...

33 prosent svarer at de svært ofte eller ofte unngår å parkere ved siden av biler som ser gamle, bulkete eller lite velholdt ut. 25 prosent unngår stort sett å sette bilen ved siden av biler med barneseter i.

– Å navigere rundt på parkeringsplass eller parkeringshus trenger like stor konsentrasjon og oppmerksomhet som når du kjører på motorveien. Selv om skadene og bulkene ofte er små, er det som regel bare et lite øyeblikks uoppmerksomhet som skal til. Parkeringsskader er imidlertid en av de vanligste skadetypene innen forsikring, og kan skje den beste, sier Sigmund Clementz i If.

