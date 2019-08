Her tar følelsene overhånd for gitarlegenden Walter Trout under Notodden Blues Festival – Se video!

Brøt sammen i tårer under årets konsert på Notodden Blues Festival

Gitarlegenden Walter Trout har gjennomgått mange tøffe prøvelser de siste årene. I 2014 kjempet han en beintøff kamp for å overleve og svevde mellom liv og død. Han led av leversvikt og måtte ha ny lever i løpet av kort tid. Sammen med sin nærmeste familie ble det kjempet en desperat kamp for å overleve og som så ut for oss andre til å være tapt.

Under hans sterke konsert som ble gjennomført i går kveld under årets Notodden Blues Festival fortalte han om sin «ut av seg selv» opplevelse fra sykesengen, og som i ettertid har inspirert han til å skrive flere nye låter. Han innledet med å si: «Dette er en sann historie», og fortsatte videre.

«Mens jeg lå der i sykesengen med vannvittige smerter fikk jeg plutselig se fremfor meg nydelige blafrende hvitt lys. For meg var dette engler. Plutselig kunne jeg betrakte meg selv ovenfra og se meg selv liggende på sykesengen. Jeg fikk en enorm ro i sjelen. Jeg fikk et valg om å bli med videre, eller fortsette kampen».

Walter Trout ble reddet i siste liten av riktig donor. Det var iflg. leger bare dager og timer igjen. Siden har han brukt all sin tid på å bygge seg opp igjen. Den 68-årige gitarlegenden som starter sin artistkarriere allerede på slutten av 60-tallet har stått på de fleste bluesscener både i USA og Europa. Han har utgitt en lang rekke album og spilt sammen med artister som bl.a. John Lee Hooker, John Mayall og som tidligere gitarist i bandet Canned Heat (1981 – 1985). Etter sykdommen startet han opp med en enorm opptreningsperiode. Bl.a. måtte han lære seg å spille gitar igjen helt fra scratch og brukte et helt år med gitartrening fra morgen til kveld for å komme tilbake på scenen.

Rett i forkant av konserten på årets Notodden Festival klarte han å brekke den ene fingeren. De fleste så det nærmest som en selvfølge at han skulle avlyse sin konsert, men gitarbeiset Walter Trout ville det annerledes og kom med klar tale til publikum fra scenekanten før konserten

Walter Trout under NBF 2019 Foto: Knut Eirik Myhre - www.rockman.no

«Jeg elsker dere, og har gledet meg enormt i langt tid til å komme. Notodden Blues Festival er verdens beste festival. Derfor spiller jeg her i dag med en brukket finger»

Ikke så rart at følelsene tar overhånd for Walter Trout:

På slutten av låta i videoklippet ovenfor bryter han ut i tårer.

Her kan du se hele låtklippet

Slike ekte følelsesmessige scener griper også publikum.

Vi elsker også deg Walter Trout!

Årets Notodden Blues Festival fortsetter med full styrke gjennom hele denne helgen.

Følelser eller «deep feeling» kan man vel nesten si er et bra stikkord for alt det fantastiske som skal skje de kommende festivaldagene på årets Notodden Festival

Er eller skal du på årets Notodden Blues Festival?

