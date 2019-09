Her tar Märtha Louise til tårene i møte med hesten

Märtha Louise kommer med egen TV-serie hos Nettavisen.

Gjennom serien «Hest på blå resept» vil Märtha Louise (47), i samarbeid med Hest360 og Norsk Rikstoto, vise hvordan hester brukes i behandling for pasienter i Norge.

I løpet av seks episoder, som skal publiseres hos Nettavisen, utforsker Märtha Louise ulike instutisjoner som daglig bruker hest som behandlingsmetode.

I første episode besøker hun Oslo universitetssykehus, der hun skal se hvordan hest og mennesket sammen kan hjelpe rusavhengige og pasienter fra psykiatrien.

Märtha Louise får blant annet teste de samme øvelsene pasientene på Oslo universitetssykehus utfører, og det er spesielt under ett møte med en av hestene det blir for mye for prinsessen.

- Tar meg for akkurat den jeg er

At hest har betydd mye for Märtha Louise gjennom oppveksten, og også i livet som voksen, er ingen hemmelighet.

Tidligere har hun blant annet uttalt at hesten var den eneste som tok hun for akkurat for den hun er.

- Hestene tar deg akkurat for hvem du er, ikke hvem du er i samfunnet eller hvem du ikke er i samfunnet. Hestene aner ikke om jeg er prinsesse eller ikke, og de har tatt meg på helt lik linke som alle andre, forteller hun til Nettavisen.

Også dette vil hun vise gjennom serien «Hest på blå resept».

Mer enn bare et dyr

- Alle som er involvert med hest, eller har vært borti hest over en periode i livet, vet hvor mye hesten betyr for deg. De er et fluktdyr og ikke et rovdyr sånn som hund og katt. Og derfor får du en helt annen type nærhet og tillitsforhold med hesten, forteller hun.

Ifølge Märtha Louise har hesten en helt spesiell kjærlighetskraft, og mener at alle som har drevet med hest har opplevd at hesten har hjulpet dem gjennom vanskelige tider i livet.

Som nevnt skal Märtha beøke ulike instutisjoner gjennom serien.

- Man får blant annet se hvordan hesten hjelper de med funksjonsnedsettelse, og hvordan rusavhengige kommer tilbake til jobb på grunn av hest. Hesten har en veldig helbredene effekt på mennesker, forteller hun og legger til:

- Jeg har blant annet fått erfare hvordan hesten bir brukt i terapi for psykisk helse på Gaustad for eksempel. Det var en utrolig sjelesettende opplevelse. Gjennom denne serien prøver vi å belyse hvordan hesten, i ulike perspektiver, kan møte mennesker og hjelpe oss gjennom veiene vi står i. Som jo er derfor vi holder på med hest egentlig.