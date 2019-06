Her viser hertuginne Meghan seg offentlig for første gang siden fødselen

6. mai ble prins Harry og hertuginne Meghan av Sussex foreldre til lille Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Etter at de et par dager senere viste fram nurket for verden, har den lille familien trukket seg tilbake for å venne seg til den nye hverdagen.

Men da dronning Elizabeth lørdag feiret sin offisielle bursdag, dukket hertuginne Meghan opp på et offentlig arrangement for første gang siden fødselen, skriver CNN.

Sammen med ektemannen prins Harry, hertuginne Kate og hertuginne Camilla, møtte hun opp på den militære seremonien Trooping the Colour.

FØRSTE GANG SIDEN FØDSELEN: For første gang siden fødselen for litt over en måned siden, viste hertuginne Meghan seg på et offentlig arrangement. Foto: Scanpix

Møtte ikke Trump

Selv om hertuginne Meghan har holdt seg borte fra offentligheten den siste måneden, har det likevel stormet rundt henne. Da USAs president Donald Trump besøkte Storbritannia tidligere denne uken, ble det kjent at hertuginnen ikke kom til å møte Trump, selv om hun er amerikansk.

Under presidentvalget i 2016 støttet Meghan Markle opp om Trumps motkandidat, Hillary Clinton. Og da avisen The Sun spurte Trump om hva han synes om at Meghan Markle tidligere har kommet med kritsike uttalelser om ham, svarte han «I didn't know she was nasty»/«Jeg visste ikke at hun var ufyselig/ekkel».

MIDDAG: Her er president Donald Trump og dronning Elizabeths under middagen i Buckingham Palace mandag kveld. Foto: Dominic Lipinski / Pool Photo / AP / NTB scanpix

Nekter for å ha kalt Meghan Markle «nasty»

Bare timer før Trump gjestet den britiske dronningen, skapte karakteristikken hans av hertuginne Meghan debatt.

Selv nektet Trump for å ha kalt hertuginnen «nasty», kanskje best oversatt til ufyselig, i et intervju med tabloidavisen The Sun – til tross for at avisen har lagt ut lydopptak fra intervjuet hvor han tydelig bruker ordet.

– Oppspinn av fake news-mediene, hevdet likevel Trump på Twitter.

Kritisk under valgkampen

Utspillet kom kort tid før Trumps tre dagers lange Storbritannia-besøk. I Sun-intervjuet påpeker journalisten at Meghan, som giftet seg med dronningens barnebarn prins Harry i 2018, var kritisk til Trump under presidentvalgkampen i 2016.

– Hun sa blant annet at hun skulle flytte til Canada hvis du ble valgt, sier journalisten.

– Vel, mange folk flytter hit nå, så hva kan jeg si. Nei, jeg visste ikke at hun var ufyselig, svarer Trump.

Faktasjekk

Nyhetsbyrået AP har gjennomført en faktasjekk av saken, og konkluderer med at Trump helt tydelig bruker ordet. Samtidig understrekes det at kommentaren også kan tolkes som en karakteristikk av meningene til Meghan, heller enn en beskrivelse av henne som person.

I intervjuet snakker den amerikanske presidenten også positivt om Meghan når han kommenterer at en amerikaner nå er blitt del av den britiske kongefamilien.

– Jeg synes det er fint. Jeg er sikker på at hun kommer til å gjøre en strålende jobb. Hun kommer til å være flink. Det håper jeg, sier Trump.

I et intervju med den britiske medieprofilen Piers Morgan på Good Morning Britain innrømmet Trump senere at han brukte ordet om Meghan, men at han ikke mente det på den måten.