Herlig ny stemme

Falkevik - det er bare å merke seg navnet med en gang. I åra som kommer er det vel neppe til å unngå heller, men forhåpentligvis får hun masse oppmerksomhet for det hun gjør på egen hånd også.

Bak den litt kryptiske ingressen, skjuler følgende faktum seg: Julie Falkevik Tungevåg (31), frå Deknepollen i Sogn og Fjordane, men etter hvert Oslo, blir en av de nye ansiktene og faste musikantene i Beat for Beat fra høsten av. Oppmerksomhet blir det helt sikkert av slikt, men det hun gir oss gjennom sin debut-cd forteller oss at hun har veldig mye å fare med både som låtskriver, tangentist, vokalist og bandleder allerede.

Sammen med Ellen Brekken på både akustisk og elektrisk bass og Elisabeth Mørland Nesset på trommer og perkusjon, har Falkevik skapt et vakkert univers med spor av både singer/songwriter-tradisjonen, klare jazzimpulser og med en pop-estetikk som strekker seg langt utenfor A4-boksen.

For meg kommer Falkevik som en stor overraskelse. Jovisst hadde jeg hørt om henne, men jeg ante absolutt ingenting om hva jeg kunne forvente meg når «Louder than I´m Used to» inntok heimen. Det er for å være ærlig noe av det som gjør denne «jobben» så spennende og givende.

Om Falkevik synger på engelsk, nynorsk på avslutningssporet eller byr på instrumentallåt, så er det noe eget ved budskapet hennes hele veien. Hun er besjela med ei flott og personlig stemme og et gjenkjennelig uttrykk med tangentene og at de to andre trives sammen med henne er veldig tydelig.

Falkevik har det aller meste foran seg og denne tilstandsrapporten forteller oss at hun har i og ved seg mer enn nok til å kunne gi oss mye strålende musikk i åra som kommer. «Louder than I´m Used to» er intet mindre enn en liten lykkepille.

