Herlig utflukt

Den svenske saksofonisten, komponisten og bandlederen Martin Küchen tar oss med på ei luftig reise med sitt «lille storband» med blant andre vår egen Eirik Hegdal som viktig bidragsyter.

Martin Küchen (53) er en særdeles aktiv og kompromissløs musikant som er å treffe i en rekker konstellasjoner. Blant annet så er Angles-prosjektene å finne i alt fra trio til nonett og «Beyond Us» er den fjerde skiva til Angles 9 siden 2013.

Hvis du ser for deg et musikalsk ideal der storheter som Carla Bley, Charlie Haden´s Liberation Music Orchestra og Charles Mingus har spilt og spiller ei viktig inspirasjonrolle, så kommer du så absolutt i nærheten av Angles 9. Når det er sagt så har Küchen et eget bumerke som forteller oss at han har noe helt eget å fare med som komponist og arrangør.

Når Küchen så har innkalt store deler av kremen av den svenske moderne jazzeliten med Johan Berthling på bass, Magnus Broo på trompet, Goran Kajfes på kornett, Mattias Ståhl på vibrafon, Andreas Werliin på trommer, Alexander Zethson på piano og Mats Äleklint på trombone, i tillegg til vår mann Eirik Hegdal på barytonsaksofon, så har alt- og tenorsaksofonist Küchen det meste som skal til for å lage musikalsk fest.

Og det har det da også blitt. Det Angles 9 gir oss er så friskt, livsbejaende og sprudlende at publikum på denne liveinnspillinga i Nederland lar seg kraftig begeistre av dette virtuose og ikke minst virile og utadvendte uttrykket.

Angles 9 er garantert et band som egner seg veldig bra live, men også i heimen er det så avgjort mye hygge å få ut av Angles 9 og «Beyond Us».

