Herlige møter

Det er vel ikke akkurat et møte mellom Nidarosdomens jentekor, TrondheimSolistene, Trygve Seim og Ståle Storløkken de fleste av oss så komme. Uansett har det blitt et både vakkert og spennende musikalsk treff.

Med to verk av Ståle Kleiberg, «Hymn to Love» og «The Light», og Andrew Smiths «Requiem», får vi bli med på unike møter med representanter for ulike sjangre som åpenbart synes det er spennende å utfordre og bli utfordra.

Utgangspunktet for denne innspillinga var at koret ønska å markere sitt 25 års jubileum. Dirigenten Anita Brevik har vært med fra starten og har hatt en klar ambisjon og retning med og for koret.

To av korets «nære venner», komponistene Kleiberg og Smith, fikk i oppdrag å skrive musikk i anledning jubileet og innspillinga og Kleibergs to verk «pakker» inn Smiths «Requiem».

Smiths dødsmesse blei skrevet til minne om ungdommene som mista livet på Utøya. Flere av sangerne i koret måtte følge sine venner til grava den gangen og for dem var det nok en helt spesiell opplevelse å synge denne messa. Koret, med den flotte klangen som Brevik har jobba i 25 år for å utvikle, i samhandling med de unike stemmene til tenor- og sopransaksofonist Trygve Seim og organist Ståle Storløkken - to jazzmusikanter henta fra øverste hylle - som nok en gang forteller oss at de kan gå inn i hvilken som helst setting og tilføre noe helt unikt, viser oss hvor langt de har kommet i løpet av sin karriere. Sterkt, vakkert og inderlig.

Trygve Seim og Ståle Storløkken - det finnes ingen grenser for disse herrene.

Kleibergs to verk er møter mellom koret og det eminente ensemblet TrondheimSolistene - «Hymn to Love» - pluss domkantor Petra Bjørkhaug på «The Light». Verkene, med sine visjoner om tro, håp og kjærlighet, kler inn «Requiem» på et sterkt vis der lyset er et viktig element når alt er som mørkest.

Med selskapet 2L som utgiver og lydguru Morten Lindberg ved spakene så er sjølsagt lyden fra opptakene i sjølvaste Nidarosdomen av aller ypperste merke.

Nidarosdomens jentekor har ikke vært besøk her i heimen på jevnlig basis. Det må jeg bare ta på min kappe, men fra nå av er de hjertelig velkomne når det enn måtte være.

