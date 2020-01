Herman Tømmeraas bekrefter brudd med Amalie Snøløs

- Ja, det er slutt, bekrefter Herman Tømmerås etter at ryktene om et brudd mellom ham og Amalie Snøløs har svirret i lang tid.

COLOSSEUM KINO (Nettavisen): Etter litt over et år som kjærester, skrev Se og Hør at det skal ha blitt slutt mellom «Skam»-stjernen Herman Tømmeraas og Amalie Snøløs.

Selv kommenterte aldri paret bruddryktene, men har siden den gang holdt en svært lav profil i sosiale medier. Bruddryktene startet også å florere i sosiale medier etter kort tid.

Nå bekrefter Tømmeraas overfor Nettavisen at det stemmer at det er slutt mellom ham og Snøløs.

- Ja, vi har gjort det slutt. Mer ønsker jeg ikke å kommentere utover det, sier Tømmeraas til Nettavisen som møter ham på den rød løperen utenfor Colosseum kino i Oslo, i forbindelse med Netflix-premieren på serien «Ragnarok» der Tømmeraas spiller en av hovedrollene.

- Går fint

Det var i april 2018 at Tømmeraas og Snøløs bekreftet forholdet etter flere måneder med spekulasjoner om det hadde oppstått romantiske følelser mellom de to TV-profilene.

Når de to skal ha gjort det slutt, ønsker ikke Tømmeraas å kommentere. Men til Nettavisen forteller han at «det får fint» med ham selv.

I sommer i fjor ble det kjent at Snøløs hadde kjøpt seg en leilighet i Oslo, og allerede på det tidspunktet var hun svært uklar om Tømmeraas skulle flytte inn, skrev VG den gang.

Hektiske liv

At de to har hatt nok å gjøre på hver sin kant, er det ingen tvil om.

I fjor var han travelt opptatt med TV-serien «Semester» der han spilte hovedrollen som Erling, samtidig som han var i full gang med innspillingen av den nye Netflix-serien «Ragnarok» som hadde premiere torsdag kveld.

- Det er grisestas. Øverst på «bucket-listen» min har jeg å gjøre en serie eller film, samt å stå på rød løper med den, og den er huket av nå, forteller han.

PREMIERE: Skuespillerne bak den nye Netflix-serien «Ragnarok» stilte torsdag opp på premiere i Colosseum. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

Amalie på sin side har også beveget seg inn på skuespill, og debuterte som skuespiller i den tredje sesongen av «Semester» der Tømmeraas også var med. Etter sin imponerende deltakelse i «Skal vi danse» i 2018, gjorde hun også comeback på TV-skjermen i oktober i fjor som programleder for Discovery sin FIFA-satsing.

- Jeg gleder med utrolig mye til å bli en del av eSerien. E-sport har blitt livet mitt nå. Det er det jeg driver med. I tillegg er jeg veldig glad for at jeg har fått muligheten til å jobbe med TV igjen, uttalte hun i en pressemelding.