Hertuginne Meghan blir anklaget for kopiering: - Det er veldig skuffende

Kritikken hagler mot den britiske hertuginnen etter hennes redaktør-debut.

Etter at septemberutgaven av britiske Vogue nådde butikkhyllene har ikke kritikken latt vente på seg.

I slutten av juli ble det kjent at hertuginne Meghan hadde blitt utnevnt som gjesteredaktør for det internasjonale magasinet. Ifølge pressemeldingen den gang, har hertuginnen jobbet iherdig sammen med sjefredaktør Edward Enninful for å skape et tema som fremhever kraften av samhold, verdier, historier og mennesker som påvirker verden i dag.

«Forces for Change» har tittelen på magasinet fått.

FORSIDEN: Slik ser septemberutgaven av britiske Vogue ut, som hertuginne Meghan har vært gjesteredaktør for. Foto: AP (NTB Scanpix)

- Kopiert bestselgerbok

Til tross for et givende budskap i magasinutgaven, med intervjuer av blant andre Michelle Obama, er det flere som stusser over valget av forsiden på magasinet.

Flere mener nemlig at forsiden til hertuginnen minner veldig om forsiden til bestselgerboken «The Game Changers» som kom ut i 2016, der hun selv var med som bidrag.

LIK: Flere mener at Vogue-forsiden til hertuginne Meghan er lik forsiden på bestselgerboken fra 2016 «The Game Changers». Foto: Faksimile (The Game Changers)

- Veldig skuffende

Fansen er imidlertid ikke de eneste som har lagt merke til den slående likheten mellom de to forsidene.

Til Fox News sier forfatterne av bestselgerboken, Samantha Brett og Steph Adams, at de ble svært skuffet da de så hvilken forside hertuginnen hadde landet på.

- Det er selvsagt veldig smigrende. Åpenbart liker hun konseptet vårt. Jeg er en stor fan av Meghan, men det er samtidig veldig skuffende, sier Brett til nettstedet.

Boken til Brett og Adams bygger mye på det samme som forsiden og temaet til utgaven av magasinet. Ifølge Brett ble boken «The Game Changers» lansert med en sort/hvit forside, med over 40 kvinner på forsiden i ulike bokser - blant andre Meghan - som snakket om ambisjoner og hvordan styrke kvinner i samfunnet.

- Vi elsker at hun har ideer som kan være med på å endring til det positive og at hun adresserer forskjeller og samhold, men hadde det ikke vært bedre hvis hun bare skrev en bok der hun intervjuet kvinner og ga pengene til veldedighet? sier Adams ironisk.

- Veldig likt

Om forsiden til septemberutgaven av Vogue er hertuginnen sin idé, eller om det kommer fra sjefsredaktøren selv, er imidlertid ikke kjent.

Ifølge Adams hadde hun i utgangspunktet ikke fått med seg den slående like forsiden på magasinet, før journalistene begynte å ringe henne.

- Plutselig var det en som sendte meg pressemeldingen med bilde av forsiden til hertuginnen, og jeg la merke til at ordbruken også var veldig lik. Meghan beskriver magasinutgaven som «banebrytende endringsskapere som er fryktløse kvinner». På baksiden av boken min står det «banebrytende, fryktløse kvinner som endrer spillereglene». Jeg tenke «wow, dette er veldig likt».

Foreløpig har verken hertuginne Meghan, det britiske kongehuset eller britiske Vogue kommentert saken.