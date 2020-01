Hertuginne Meghan får hard medfart fra familien. Nå hagler kritikken

Samantha Markle hevder at hertuginne Meghan alltid har hatt en plan om å vende tilbake til livet som skuespiller.

– Søsteren min har revet kongefamilien i fillebiter som en tornado, åpner Samantha Markle, søsteren til hertuginne Meghan, i et innlegg publisert hos The Sun.

At familien til den britiske hertuginnen har sparket fra seg, er en kjent sak.

Tidligere denne uken var det faren til Meghan, Thomas Markle, som sto for de største overskriftene da han i et intervju med «Channel 5» hevdet at hans egen datter har lagt skam over den britiske kongefamilien.

Nå er det altså søsteren til Meghan, Samantha Markle, som har sitt og si om sin egen søster.

HARD KRITIKK: Søsteren til hertuginne Meghan, Samatha Markle, legger ikke skjul på hva hun synes om søsteren sin i en kommentar til The Sun. Foto: NTB Scanpix

– Vil bare bli rik

I innlegget anklager Samantha Markle søsteren sin for å ha valgt formue og berømmelse over familie.

– Hun vil bare bli rik og leve Hollywood-drømmen, skriver Markle.

Det er spesielt beslutningen til prins Harry og hertuginne Meghan om å trekke seg tilbake fra kongefamilien og kongelige plikter som får Samantha Markle til å tenne på alle pluggene.





Hevder Meghan hadde en plan

Før bryllupet til Meghan og Harry i mai 2018 gikk både faren og søsteren til Meghan hardt ut i pressen og advarte den britiske kongefamilien mot sitt eget familiemedlem.

Sakene skapte mediestorm, der blant annet hertuginne Meghan i ettertid gikk til søksmål mot avisen The Sun for å ha publisert private brev mellom Meghan og faren.

– Meghans mål er ikke i samsvar med kongefamilien. Personlig, tror jeg hun aldri forventet å passe inn i den konservative, strenge og tradisjonelle Windsor-husholdningen. Selv etter at hun giftet seg, beholdt hun sin egen advokat og kommunikasjonsrådgiver. (...) Kanskje hun alltid hadde en plan om å vende tilbake til livet som skuespiller og influenser, skriver Samantha Markle videre.

Ikke stol på henne

Som nevnt er det ikke første gang Samantha Markle og resten av familien hennes har liret av seg på godt og vondt.

For enkelte er det rett og slett blitt for mye, og på Twitter renner det inn støttende ord mot hertuginne Meghan.

- Helt ærlig, denne kvinnen gjør meg kvalm. Hvem trenger fiender når du har en slik familie. Og fortsatt undrer de over hvorfor ikke Meghan står dem nær. Hvis hun er så stygg mot søsteren sin i offentligheten, tenk hvordan hun er på privaten, er det en på Twitter som skriver.

- Skru av lyden din på TV'en og rop ut høyt: «Jeg er en gammel sjalu kjerring». Det er sånn det føles å se på intervjuet med Samantha Markle, skriver en annen.

- Gjør det for penger

Det er imidlertid ikke bare Samantha Markle folk begynner å bli lei. Som nevnt var det faren til Meghan, Thomas Markle, som sto for overskriftene tidligere denne uken.

I intervjuet går han til angrep på sin egen datter og hevder at «prins Harry og Meghan gjør det britiske kongehuset billig».

– Det er litt flaut for meg. De forpliktet seg da de inngikk i et ekteskap. De forpliktet seg til å være en del av de kongelige og til å representere dem. Det blir for dumt av dem å ikke leve opp til det, uttalte Markle og fortsatte:

– Den britiske kongefamilien er den største og lengstlevende institusjonen i verden. De ødelegger den, de besudler den og gjør den billig.

Hertuginne Meghan, prins Harry eller det britiske kongehuset har foreløpig ikke kommentert de nylige uttalelsene til Thomas og Samantha Markle.

