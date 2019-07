Hertuginne Meghan gleder seg over ny redaktørjobb

Blir gjesteredøktør i britiske Vogue.

- Vi er stolte av å annonsere at hennes kongelige høyhet, hertuginne av Sussex, er den nye gjesteredaktøren av septemberutgaven til britiske Vogue, heter det i pressemeldingen publisert på hertuginne Meghan og prins Harrys offisielle Instagramprofil søndag kveld.

I følge pressemeldingen har hertuginnen, sammen med sjefsredaktør Edward Enninful, jobbet iherdig med utgaven de siste syv måneden for å skape et tema som fremhever kraften av samhold, verdier, historier og mennesker som påvirker verden i dag.

«Forces for Change» har tittelen på magasinet fått.

- På forsiden har hertuginnen valgt et mangfoldig utvalg av kvinner som hver og en representerer mangfold, rettferdighet, vennlighet, åpenhet og likeverd. Speilet i midten fikk den siste plassen slik at når du holder utgaven i hendene dine kan du se deg selv som en del av kollektivet av kvinnene på forsiden, heter det videre i pressemeldingen.

FORSIDEN: Slik ser septemberutgaven av britiske Vogue ut, som hertuginne Meghan har vært gjesteredaktør for. Foto: AP (NTB Scanpix)

Intervju med Obama

Ifølge ABC News vil utgaven inkludere et stort intervju med den tidligere førstedamen Michelle Obama og prins Harrys møte med antropologen Jane Goodall blant annet.

Artikler fra skribenter som Brené Brown og Jameela Jamil har også fått spalteplasser.

- Å ha landets mest innflytelsesrike personlighet som gjesteredaktør har vært en ære, en fornøyelse og en herlig overraskelse, sier sjefredaktør Enninful i en uttalelse.

Magasinet vil være i salg digitalt fra 2. august.

FLERE MÅNEDER: Hertuginne Meghan har jobbet iherdig med utgaven i flere måneder. Foto: AP (NTB Scanpix)

Ingen selvfølge

Hertuginne Meghan har lenge engasjert seg for kvinners rettigheter og likeverd. At hun nå har fått muligheten til å begi seg ut på en utfordring som gjesteredaktør for et av verdens ledende motemagasiner, er imidlertid ingen selvfølge.

Som medlem av kanskje et av verdens mest konservative kongefamilier har hertuginnen måtte ofre både det ene og det andre for å kunne gifte seg med mannen i hennes liv, prins Harry.

Før hun kunne innlede et forhold til prinsen måtte hun blant annet gi opp skuespillerkarrieren, og gi fra seg rollen hun hadde i den suksessrike Netflix-serien «Suits». Hun måtte også slette alt av private kontoer hun hadde i sosiale medier, og føye seg etter britisk kongelig ettikette.

19. mai 2018 giftet hertuginne Meghan seg med prins Harry, og 6. mai tidligere i år fikk ekteparet sitt første barn sammen, sønnen Archie Mountbatten-Windsor.