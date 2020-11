Hertuginne Meghan mistet sitt ufødte barn

Det var ikke offentlig kjent at hertuginnen var gravid.

«Det var en juli-morgen som startet som alle andre dager», skriver hertuginne Meghan (39) innledningsvis i et essay i The New York Times.

Sammen med ektemannen prins Harry (36) har hertuginnen sønnen Archie (1), men det ingen har visst før nå er at hertugparet tidligere i år ventet sitt andre barn.

I avisen skriver 39-åringen at hun akkurat hadde byttet bleie på sønnen da hun brått kjente en krampe. Hun falt i gulvet, og følte umiddelbart at noe var galt.

«Jeg visste, mens jeg holdt mitt første barn, at jeg mistet mitt andre», skriver hun.

Videre skriver hertuginnen at hun bare timer senere lå i en sykehusseng og holdt ektemannen i hånden.

«Jeg følte den klamme hånden hans og kysset den, våt av begges tårer», skriver hun, og legger til at hun prøvde å se for seg hvordan de skulle komme seg over tapet.

Det er ikke kjent hvor langt hertuginnen var på vei, ei heller om de ventet en gutt eller jente.

Les også: Hertuginne Meghan bryter kongelig tradisjon: – Vet hvordan det føles å ikke ha en stemme

Vanskelig år

Meghan skriver at 2020 har vært et vanskelig år for alle, og at tap og smerte har preget en hel verden.

Selv har hun og ektemannen også måttet takle sorgen over å miste sitt ufødte barn, i tillegg til å se mennesker verden over i sorg over å ha mistet sine nære til koronaviruset.

Les også: Meghan Markle «fullstendig sjokkert» over venninnens oppførsel

«Å miste et barn betyr å bære på en nesten uutholdelig sorg. Opplevd av mange, men snakket om av få. I smerten over vårt tap, oppdaget ektemannen min og jeg at i et rom med 100 kvinner, har ti til 20 av dem vært gjennom en spontanabort. Likevel er samtalen tabu, omfavnet av skam», skriver hun.

Nettopp derfor ønsker hun å fortelle sin historie.

Avslutningsvis oppfordrer hertuginnene alle til å spørre andre om det går bra med dem nå som vi nærmer oss en høytid der mange er separert fra sine nære og kjære.

«Går det bra med oss? Det kommer til å gjøre det», avslutter hun.

Reklame NÅ: Milrab har oppdatert salget med sportsklokker og Oakley