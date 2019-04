Hertugparet tar ny Guinnes-rekord

Fikk en million følgere på mindre enn seks timer.

Britiske prins Harry (34) og hans kone, hertuginne Meghan (37), har nå tatt rekord i Guinness rekordbok. Det skriver The Guardian.

Guinnes-rekorden slo de med deres nye Instagram-profil, som ble lansert tirsdag. På under seks timer fikk hertugparet nemlig over en million følgere.

Den tidligere rekorden hadde den sørkoreanske K-pop artisten Kang Daniel (22), som brukte 11 timer og 36 minutter på samme følgermasse etter at han lanserte sin profil i 2016.

Enorm følgerskare

I skrivende stund har Instagramkontoen til hertugparet over 3,4 millioner følgere, og har hittil to innlegg på profilen.

Det første innlegget, som ble publisert samme dag som profilen ble lansert, har i skrivende stund over 1,1 million likerklikk.

Instagramprofilen skal ifølge hertugparet brukes til å dele arbeid som betyr mye for dem, saker som står dem nær, og viktige annonseringer til deres følgere.

Noe av det følgerne venter i spenning på, er fødselen til Meghan, som er ventet denne måneden.

I september i fjor ble det kjent at hertuginnen venter sitt første barn med prins Harry, og forventingene er store. Det er blant annet ventet at det er gjennom deres nye Instagramprofil at avløringen om deres nye familiemedlem vil komme.

Kate slo tilbake

Den nye Instagramkontoen til Harry og Meghan ble imidlertid ikke like godt tatt i mot hos alle. Annonseringen av den nye profilen kommer nemlig i kjølvannet av de mange spekulasjonene om det skal være en bitter strid mellom hertugparet og hertuginne Kate og prins William.

I januar ble det kjent at Meghan og Harry skal flytte fra Kensington Palace til fordel for Frogmore Cottage i Windsor.

Kort tid etter at den nye Instagramprofilen til ekteparet ble lansert, ble også den tidligere profilen til den britiske kongefamilien endret, og flere hevder at endringene var et motsvar fra Kate og William sin side.

ENDRET KONTOEN: Etter at hertuginne Meghan og prins Harry åpnet sin egen Instagramprofil, gjorde prins William og hertuginne Kate den tidligere profilen til sin egen. Foto: Skjermdump, Instagram

Tidligere hadde profilen et bilde av hele familien på Kensington Palace, mens det nå er et bilde av Kate og Williams familie.

Blant andre Marie Claire omtalte det som en motreaksjon, og hevdet at dette er nok et bevis på at det er en spenning mellom hertugparene.